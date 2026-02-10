كلاب روبوتية تدخل خطة تأمين مباريات مونديال 2026

خصصت السلطات المكسيكية مجموعة من الكلاب الروبوتية لمساعدة الشرطة في مكافحة الجريمة خلال كأس العالم 2026 لكرة القدم، المقررة الصيف المقبل.

وصُممت الروبوتات الرباعية الأرجل للدخول إلى مناطق خطرة وبث لقطات فيديو مباشرة إلى قوات الأمن، ليتمكن رجال الشرطة من مراقبة الوضع قبل التدخل أثناء النهائيات.

ويُقام الحدث العالمي، الذي يمتد من 11 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز، في المكسيك بالشراكة مع الولايات المتحدة وكندا.

وتعود هذه الروبوتات الشبيهة بالحيوانات إلى مجلس بلدية غوادالوبي، الواقعة ضمن منطقة مونتيري الكبرى التي تحتضن أحد ملاعب كأس العالم، بعد شرائها مقابل 2.5 مليون بيزو مكسيكي (حوالي 145 ألف دولار أميركي).

وأظهر فيديو نشرته الحكومة المحلية أحد الروبوتات وهو يمشي على أربع أرجل داخل مبنى مهجور ويتسلق الدرج، وإن كان ذلك بصعوبة بعض الشيء.

كما يظهر الروبوت أثناء نقل صور مباشرة إلى مجموعة من ضباط الشرطة الذين يسيرون خلفه بحذر.

وفي التجربة، واجه الروبوت رجلًا مسلحًا وأمره، عبر مكبر صوت، بإنزال سلاحه.

وقال هكتور غارسيا، رئيس بلدية غوادالوبي، إن «الغرض من الكلاب الروبوتية هو دعم عناصر الشرطة في التدخلات الأولية، لحماية سلامتهم الجسدية».

وأضاف: «سيتم نشرها في حال وقوع أي مواجهة».

وسيستضيف ملعب «بي بي في إيه»، المعروف باسم «استاديو مونتيري»، أربع مباريات خلال كأس العالم.