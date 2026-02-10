رسالة قوية من روبرتو كارلوس إلى رونالدو بشأن الاعتزال

وجه أسطورة البرازيل روبرتو كارلوس رسالة مباشرة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، دعاه خلالها إلى التراجع عن فكرة الاعتزال والاستمرار في الملاعب.

وجاءت رسالة روبرتو كارلوس في ظل ما يتردد من أنباء عن مستقبل رونالدو، بعدما ربطت تقارير إعلامية بين الأزمة الإدارية الأخيرة للاعب داخل نادي النصر واحتمالية تفكيره في إنهاء مسيرته حال الرحيل.

ودعا روبرتو كارلوس رونالدو لعدم التسرع في اتخاذ قرار الاعتزال، مع التأكيد على أهمية استمراره في الملاعب بغض النظر عن الظروف المحيطة.

وبحسب صحيفة ماركا، أشار روبرتو كارلوس إلى أنه سيتواصل مع رونالدو هاتفيًا حال قرر الاعتزال، في محاولة لإقناعه بالعدول عن الفكرة.

وأكد كارلوس في تصريحاته أن رونالدو يجب أن يواصل اللعب دون توقف، مشددًا على قدرته على الاستمرار حتى في أصعب الظروف، ومعتبرًا إياه مصدر إلهام للأجيال الشابة الراغبة في دخول عالم كرة القدم.

وتطرق الأسطورة البرازيلية إلى الجانب الرقمي في مسيرة رونالدو، معربًا عن ثقته في قدرة النجم البرتغالي على الاقتراب من حاجز الألف هدف، في ظل ابتعاده حاليًا عن هذا الرقم بفارق 39 هدفًا تقريبًا.