اسم ميسي يحضر بقوة في سباق رئاسة برشلونة

تزامن حضور اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الأوساط الكتالونية مع اقتراب موعد انتخابات رئاسة نادي برشلونة، المقررة في 15 مارس المقبل، حيث يتردد اسمه بكثرة في المتابعات الإعلامية المرتبطة بالانتخابات داخل النادي.

وكشفت تقارير صحفية أن متابعي الكرة الكتالونية يتداولون الدور الذي قد يلعبه ميسي في الانتخابات المقبلة، في ظل اعتباره عنصرًا مؤثرًا في وجدان جماهير برشلونة، رغم ابتعاده عن أي مشاركة مباشرة في المشهد الانتخابي.

وأوضحت التقارير أن ميسي، لاعب إنتر ميامي الحالي، لا يبدي رغبة في الانخراط العلني داخل العملية الانتخابية لبرشلونة، وبالرغم من ذلك يستمر توظيف اسمه داخل بعض الحملات بوصفه رمزًا قادرًا على جذب الأصوات، بسبب ارتباطه بالنادي وجماهيره.

وبحسب صحيفة «سبورت»، حسم ميسي موقفه بالابتعاد عن تقديم أي دعم رسمي لأي مرشح، رغم ارتباط اسمه بمسار بعض الحملات الانتخابية التي تستخدم صورته ضمن برامجها الدعائية.

وذكرت التقارير أن بعض المرشحين، وفي مقدمتهم فيكتور فونت إلى جانب أطراف أخرى، وضعوا اسم ميسي في صدارة برامجهم الانتخابية، مع طرح أفكار تتعلق بعودته إلى برشلونة أو الاستفادة من حضوره المعنوي داخل المشروع المستقبلي للنادي، دون صدور أي إعلان من اللاعب يؤكد هذه الطروحات.