باولو سوزا: فخور بشباب الأهلي في كل الأوقات

أعرب البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، عن فخره الكبير بأداء فريقه ولاعبيه، عقب التعادل السلبي مع ضيفه الهلال السعودي، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين على استاد راشد، ضمن منافسات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، ليرفع "الفرسان" رصيدهم إلى 11 نقطة.

وقال سوزا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "من وجهة نظري كانت مباراة كبيرة بكل المقاييس، قدمنا شوطًا أول عالي الجودة، ونجحنا في خلق العديد من الفرص التي كنا قريبين من ترجمتها إلى أهداف، كما واصلنا ضغطنا في الشوط الثاني وصنعنا فرصًا واضحة للتقدم في النتيجة".

وأضاف: "النسق العالي للمباراة، إلى جانب التغييرات التي أجراها الهلال، أثر على إيقاع اللعب خلال آخر 20 إلى 30 دقيقة، لكن فريقنا تعامل مع الموقف بشخصية قوية، واللعب أمام فريق بحجم الهلال، يتطلب مجهودًا ذهنيًا وبدنيًا استثنائيًا".

وتابع مدرب شباب الأهلي قائلاً: "فخور جدًا بما قدمه اللاعبون، ليس فقط اليوم، ولكن أيضًا بما حققوه سابقًا، حين فزنا على الاتحاد في ملعبه، واليوم قدمنا مباراة كبيرة أمام الهلال، وهو إنجاز لا يمكن الاستهانة به".

وأوضح سوزا: "نجحنا في فرض أسلوبنا، ومنع الخصم من بناء اللعب بشكل مريح، سواء في الشوط الأول أو الثاني، كما أشركنا بعض اللاعبين العائدين بعد فترات غياب أو دقائق لعب محدودة، وقدموا أداءً مميزًا يؤكد جاهزيتهم وثقتهم بأنفسهم".

واختتم حديثه قائلاً: "تركيزي الدائم ينصب على تطوير اللاعبين فرديًا وذهنيًا، وبناء فريق قادر على المنافسة أمام كبار القارة، وما قدمه اللاعبون اليوم أمام فريق يضم أسماء وخبرات كبيرة يجعلني فخورًا للغاية، ويؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح".