التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشارقة والدحيل القطري في نخبة آسيا

تعادل الشارقة ومضيفه الدحيل القطري 1-1 في لقاء الفريقين بالجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة، بعد مواجهة متوسطة الأداء، تقدم فيها الشارقة من ركلة جزاء نفذها إيجور كورنادو «ق 41»، وأحرز هدف صاحب الأرض عادل بولبينه من ركلة جزاء أيضاً «ق 81»، بالنتيجة تساوى الفريقان في رصيد 8 نقاط لكل منهما مع أفضلية الدحيل في جدول الترتيب بالمركز السابع، والشارقة ثامناً، ليتأجل حسم بطاقة التأهل إلى الجولة المقبلة.



وشهد الشوط الأول من اللقاء، تفوقاً للدحيل الذي فرض أسلوبه على الملعب وبادر بالهجوم على مرمى الشارقة الذي لعب بصفوف متباعدة وركز على الجانب الدفاعي مع الاعتماد على المرتدات لبلوغ شباك مضيفه الذي أهدر عدداً من السوانح منها كرة أبوبكر سوماري التي تكفل القائم الأيمن بالتصدي لها.

وعلى الرغم من التراجع الواضح في مستوى الشارقة لكنه نجح في حسم الشوط لمصلحته بهدف من ركلة جزاء نفذها إيجور كورنادو في الدقيقة 41 بعد مجهود فردي من الوافد الجديد سالدانيا الذي مرر كرة ذكية لزميله لوان بيريرا القريب من الشباك لكن حارس المرمى عرقله لحظة ملامسة الكرة.



وتواصل الأداء في الشوط الثاني، بذات الإيقاع مع تحسن طفيف في مستوى الشارقة، واندفاع هجومي من الدحيل الذي سعى لإدراك التعادل وسط لعب متوازن من ضيفه، ليتبادل الفريقان الفرص دون أن تشكل خطورة، حتى تمكن الدحيل من تعديل النتيجة بهدف من ركلة جزاء ارتكبها الوافد الجديد رافائيل بيريرا نفذها عادل بولبينه في الدقيقة 81 وشهدت الدقائق الأخيرة نشاطاً في الفريقين بحثاً عن هدف الفوز دون جدوى.



