549 صفقة حصاد «الميركاتو الشتوي»

دبي – إيهاب زهدي

اختتم سباق أندية الدولة لإبرام تعاقداتها خلال فترة الانتقالات والقيد الشتوي التي استمرت 27 يوماً، مع إغلاق باب التسجيل مساء اليوم الاثنين، وشهدت الفترة نشاطاً ملحوظاً وسلسلة من الصفقات اللافتة. وكشف تقرير صادر عن اتحاد الكرة الإماراتي عن إنجاز إجمالي 549 معاملة خلال فترة القيد، توزعت بواقع 238 طلب استبدال، و29 إعارة، و54 انتقالاً، إلى جانب 228 طلب تسجيل لاعبين.



ومع إسدال الستار على «الميركاتو الشتوي»، بات يحق للأندية التعاقد فقط مع لاعبين في صفقات حرة، وذلك خلال مدة أقصاها 21 يوماً من تاريخ الإغلاق الرسمي لفترة الانتقالات. وشهدت الساعات الأخيرة من «الميركاتو الشتوي» نشاطاً مكثفاً من أندية دوري أدنوك للمحترفين، حيث أنهت أندية النصر والشارقة وبني ياس والبطائح فترة الانتقالات بقوة، عبر إبرام صفقات متعددة. وفي المقابل، اكتفت بقية الأندية بإجراء تعاقدات محدودة، بهدف تدعيم مراكز بعينها في قوائمها، استعداداً لاستكمال منافسات الموسم الجاري.