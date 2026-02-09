العين يحل ضيفاً ثقيلاً على سترة البحريني بدوري أبطال الخليج

يعود فريق العين للمنافسة الخليجية ويحل «الزعيم» ضيفاً ثقيلاً على فريق نادي سترة البحريني في السابعة من مساء غد الثلاثاء على ملعب استاد مدينة خليفة الرياضية لحساب الجولة الخامسة لبطولة الأندية الخليجية في مرحلة المجموعات، ويسعى الفريق البنفسجي صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط لتأكيد تفوقه على الفريق البحريني بعد أن فاز عليه بالجولة الأولى بنتيجة 4-1 على ملعب استاد هزاع بن زايد، سبتمبر من العام الماضي.



ويدخل العين المباراة من أجل الفوز والوصول للنقطة التاسعة، ليعزز من حظوظه في التأهل للمرحلة المقبلة، قبل مباراته بالجولة الأخيرة بعد انفراد فريق زاخو بالصدارة برصيد 10 نقاط، والذي يلتقي في الأمسية نفسها بفريق القادسية الكويتي صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والذي يحتاج للفوز ليبقى على آماله قائمة في المنافسة قبل لقاء الجولة الأخيرة أمام العين، فيما يسعى فريق سترة البحريني صاحب المركز الأخير بالمجموعة بعد أن تجمد رصيده عند نقطتين للعودة مجدداً للواجهة وتفجير مفاجأة بالفوز على العين، خصوصاً أنه يلعب المباراة على أرضه ووسط جمهوره.