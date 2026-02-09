مواهب كرة القدم لا تُصنع دائماً في الدوريات الكبرى

مواهب كرة القدم الأوروبية لا تُصنع فقط في مسارح الكبار، بل تُصقل بعيداً عن الأضواء، قبل أن تتحول إلى صفقات بملايين اليوروهات، وتفرض نفسها على الساحة العالمية. وكشف المرصد الدولي للدراسات الرياضية، من خلال تحليل شامل للمسابقات في 66 دولة حول العالم، أن صفقات الملايين القادمة لا تولد بالضرورة داخل الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، بل كثيراً ما تنطلق من خارج الأضواء، حيث تُصنع المواهب، قبل أن يخطفها عمالقة القارة.

وركز أحدث تقرير استكشافي للمرصد لعام 2025، على أفضل لاعبي كرة القدم تحت سن العشرين، الذين تألقوا خلال العام خارج الدوريات الخمسة الكبرى، مؤكداً أن أندية مثل فينورد وبورتو وريد بول سالزبورغ ونوردشيلاند، تواصل لعب دورها الحيوي كمصانع حقيقية لنجوم المستقبل.



جيفايرو ريد

تصدّر الهولندي جيفايرو ريد، لاعب فينورد، التصنيف العام للتقرير، بعدما حصل على 85 نقطة من أصل 100 في فئة الظهير المتكامل، رغم أنه لم يتجاوز عامه التاسع عشر. ويمتلك ريد مزيجاً نادراً من الصلابة الدفاعية، والنشاط الهجومي، والنضج التكتيكي اللافت، حيث خاض قرابة 3000 دقيقة رسمية خلال عام 2025، ليصنف كأحد أكثر ظهير واعد في كرة القدم الأوروبية، وقدرت قيمته السوقية بما يصل إلى 40 مليون يورو، في مؤشر واضح إلى اقترابه من بوابة الكبار.



رودريغو مورا

في خط الوسط الهجومي، يبرز اسم رودريغو مورا، كأحد ألمع المواهب الصاعدة في نادي بورتو، واللاعب البالغ من العمر 18 عاماً فقط، فرض نفسه قائداً هجومياً، بفضل قدرته على صناعة الفرص، والاختراق داخل منطقة الجزاء، وتحمل المسؤولية الهجومية.

وخلال عام 2025، تجاوزت دقائق لعبه 2700 دقيقة رسمية، في انعكاس مباشر لثقة النادي البرتغالي الكبيرة بموهبته، فيما قدرت قيمته السوقية بما يصل إلى 70 مليون يورو.



كاليب ييرينكي

عاد نادي إف سي نوردشيلاند ليؤكد مكانته الأوروبية كنموذج ناجح في تطوير الشباب، بفضل نجمه كاليب ييرينكي، صانع الألعاب وقائد الإيقاع في وسط الملعب.

واللاعب الدولي الغاني يتميز برؤية فنية عالية، وقدرة على الربط بين الخطوط، ومساهمة واضحة في بناء الهجمات، حيث شارك في أكثر من 3500 دقيقة رسمية خلال 2025، مع قيمة سوقية تقدر بنحو 25 مليون يورو.



جيوفاني كويندا

رغم لعبه خارج الدوريات الخمسة الكبرى، فرض البرتغالي جيوفاني كويندا، جناح سبورتينغ لشبونة، نفسه كأحد أكثر الأسماء إثارة في تقرير المرصد الدولي لكرة القدم.

وتصدر كويندا فئة المهاجمين المتكاملين على الأطراف، برصيد 83.6 نقطة، وهو ثاني أعلى تقييم في التقرير بكامله، بفضل قدرته على اختراق الدفاعات، وصناعة الفرص، والمساهمة الفعالة في المنظومة الهجومية.

وبعد مشاركته في أكثر من 3700 دقيقة رسمية خلال 2025، وصلت قيمته السوقية إلى نحو 80 مليون يورو، ليصنف أحد أثمن جواهر القارة.

سالزبورغ

واصل نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي، تأكيد سمعته منصة انطلاق مثالية نحو الدوريات الكبرى، بحضور لافت لعدة أسماء شابة في التقرير.

ويبرز الفرنسي جوان غادو، المدافع القوي بدنياً، بتقييم بلغ 81.3 نقطة، مع تميز في الكرات الهوائية والالتحامات، وقيمة سوقية متوقعة تصل إلى 25 مليون يورو.

كما يظهر يانيك شوستر، المدافع المتكامل القادر على الجمع بين الصلابة الدفاعية ودقة التمرير، كمنتج جديد من منظومة سالزبورغ الناجحة.



الدرجة الثانية الإسبانية

لم يغب الدوري الإسباني للدرجة الثانية عن المشهد، حيث ضم التقرير اسمين بارزين، خورخي ساليناس ظهير راسينغ سانتاندير، كأحد أفضل ظهير متكامل، بفضل توازنه الدفاعي ونشاطه الهجومي. وغونزالو بيتي لاعب ميراندا، ضمن قائمة المهاجمين الشباب الأعلى إمكانات، مؤكداً دور ناديه في إبراز المواهب الصاعدة.