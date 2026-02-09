اسم ألفاريز يبرز في سباق رئاسة برشلونة

يبرز اسم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، داخل الأجواء الانتخابية لرئاسة نادي برشلونة المقررة في 15 مارس المقبل، مع بداية العد التنازلي للاستحقاق الانتخابي، حيث تحول ملف التعاقدات المحتملة إلى عنصر أساسي في الحملات الموجهة لأعضاء النادي.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، في مقدمتها صحيفة «ماركا»، عن تحركات انتخابية تربط اسم مهاجم أتلتيكو مدريد بالسباق الرئاسي، بعدما بدأ أحد المرشحين اتصالات مع محيط اللاعب، لوضعه كخيار هجومي بارز في المشروع الرياضي المنتظر داخل «كامب نو».

وتأتي هذه التحركات في مرحلة يشهد فيها نادي برشلونة احتمالات رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ما يفرض البحث عن رأس حربة جديد، خاصة مع اعتماد الفريق حاليًا على فيران توريس في هذا المركز.

وأوضحت التقارير أن وضع ألفاريز مع أتلتيكو مدريد ليس في أفضل حال، رغم مشاركته بشكل أساسي منذ انتقاله من مانشستر سيتي في صفقة كبيرة، إذ واجه اللاعب صعوبات تهديفية خلال موسمه الأول مع الفريق المدريدي، ما جعل مستقبله محل متابعة داخل السوق الإسبانية.

وتعرف الأطراف المرتبطة بانتخابات برشلونة القيمة الفنية للاعب الأرجنتيني، وتراهن على أن تغيير البيئة قد يمنحه فرصة استعادة مستواه المعروف، في حال توفر له دور أساسي ومشروع رياضي واضح.

وتصطدم هذه التحركات بعقبات مالية، في ظل القيمة الكبيرة التي دفعها أتلتيكو مدريد للتعاقد مع خوليان قادمًا من مانشستر سيتي، ما يجعل فكرة التخلي عنه معقدة.