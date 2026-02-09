فيتوريا يقود الوصل في اختباره الأول أمام الزوراء العراقي



يلتقي الوصل بمضيفه الزوراء العراقي عند الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء ضمن ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2، في مهمة يسعى خلالها «الإمبراطور» لوضع خطوة أولى على طريق التأهل قبل مواجهة الإياب المقررة الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

ويطمح الوصل لمواصلة نجاحاته في البطولة الآسيوية بعد أن قدم مستويات متميزة في مرحلة المجموعات، حيث نال بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين دون أي خسارة، وهو ما يعكس استقراره الفني وفاعلية أداء لاعبيه في البطولة بخلاف المنافسات المحلية.



ويقود الفريق في لقاء الغد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، الذي تولى المهمة قبل 48 ساعة فقط من موعد المباراة، ليكون أمام اختبار صعب بعيداً عن ملعبه وجماهيره، بعد أن أشرف على تدريب الفريق الرئيس أمس الأحد، وألقى تعليماته وتوجيهاته للاعبين للمرة الأولى، في مواجهة تتطلب انسجاماً سريعاً وتحفيزاً كبيراً.



بالمقابل، يسعى الزوراء لتحقيق الفوز والاستمرارية في مشواره الآسيوي بعد تأهله ثانياً عن المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، مع تعرضه لثلاث هزائم، ما يمنحه حافزاً لمواجهة الوصل بقوة والدفاع عن حظوظه في التأهل بتحقيق الفوز على ضيفه.

وبالرغم من الفارق الواضح في نتائج الفريقين خلال مرحلة المجموعات، إلا أن الكفة تبدو متساوية في لقاء الغد، ما يفتح المجال أمام الإثارة والتشويق بين الجانبين في مباراة يتوقع أن تشهد صراعاً قوياً على تحقيق الفوز.