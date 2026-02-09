كشف عنها بنفسه.. أمنية لم تتحقق لشيكابالا مع الزمالك

كشف محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك السابق، عن أمنية شخصية ارتبطت بذكرى شهداء النادي، وذلك خلال ظهوره الإعلامي الأخير، كاشفًا رغبته القديمة في ارتداء قميص خاص يحمل أسماء ضحايا حادثة جماهير الزمالك التي وقعت قبل 11 عامًا.

وأوضح شيكابالا أن القميص جرى تجهيزه منذ فترة، وكان معدًا للظهور به خلال إحدى مباريات الفريق، إلا أن ذلك لم يحدث، رغم تعلقه الكبير بالفكرة وما تحمله من قيمة معنوية له ولجماهير النادي.

وأشار قائد الزمالك إلى أن القميص تضمن أسماء جميع شهداء النادي، في محاولة لتخليد ذكراهم، مؤكدًا أن الهدف كان توجيه رسالة وفاء لمن فقدوا حياتهم، والتأكيد على أن النادي لا ينسى جماهيره.

ولفت شيكابالا إلى أن الشركة المصممة وضعت على القميص الرقم 20، تعبيرًا عن عدد الراحلين، وكان من المخطط أن يظهر القميص بهذا الشكل خلال إحدى المباريات، إلا أن عدم الحصول على الموافقة حال دون تنفيذ الفكرة.

وتناول الحديث موقفًا إنسانيًا سابقًا، حين تحدث إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق عن رفض شيكابالا استكمال اللعب في إحدى المباريات فور علمه بوفاة جماهير النادي الأهلي في حادثة بورسعيد الشهيرة، معتبرًا أن تصرفه جاء احترامًا لأرواح الضحايا وتقديرًا للموقف.

واختتم شيكابالا تصريحاته بالتأكيد على أن هذا القميص كان من أكثر الأمور التي تمنى تحقيقها، معبرًا عن قناعته بأن الفكرة كانت ستحظى بتقدير كبير من جماهير النادي.