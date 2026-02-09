بايرن ميونخ يقترب من رقم تاريخي وكومباني يحدد الأولوية

أكد البلجيكي فينسينت كومباني، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، أن تركيزه الأساسي ينصب على حسم لقب الدوري الألماني، وليس الركض وراء الأرقام القياسية، وذلك عقب الفوز العريض الذي حققه الفريق على هوفنهايم بنتيجة 5/1 مساء الأحد في «البوندسليغا».

ورفع العملاق البافاري رصيده إلى 79 هدفًا في 21 مباراة فقط، ليصبح على بعد خطوات من تحطيم الرقم التاريخي المسجل باسم النادي (101 هدفًا) في موسم 1971/1972، لكن كومباني أكد: «في الوقت الحالي، هذا ليس أولوية بالنسبة لي».

ويستهدف المدرب البلجيكي تأمين الصدارة، التي يبتعد بها الفريق بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، قبل 13 جولة من نهاية المسابقة.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا للنجم الكولومبي لويس دياز، الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» للمرة الأولى بقميص بايرن ميونخ، كما تسبب في ركلتي جزاء نفذهما بنجاح القناص الإنجليزي هاري كين، ليرفع الأخير رصيده إلى 24 هدفًا في صدارة الهدافين.

وأثنى ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية، على التأثير الكبير للويس دياز منذ قدومه من ليفربول الصيف الماضي، موضحًا: «لويس دياز هو من صنع الفارق، لقد كان مفتاح المباراة. وأحدث تأثيرًا هائلًا في ليفربول مع فريق كان ناجحًا للغاية بالفعل، وهو يواصل ذلك هنا بسلاسة مع بايرن. إنه لاعب يلعب بشكل مذهل من خلال القلب والشغف والالتزام».