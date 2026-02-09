النصر: قايدي ليس على قائمة المغادرين

تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الشتوية، خبرًا بشأن إمكانية انتقال الإيراني مهدي قايدي من النصر إلى الوحدة على سبيل الإعارة، لكن مصادر قريبة من إدارة «العميد» أكدت لـ«البيان» أن الأمر لا يتعدى كونه شائعة، وأن الفريق غير مستعد للتفريط في خدمات لاعبه.

ولعب قايدي احتياطيًا في مباراة الديربي الأخيرة بين النصر والوصل، التي حسمها التعادل الإيجابي بهدف لمثله، وقد يكون وجود اللاعب الإيراني على دكة البدلاء، إلى جانب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، قد عزز انتشار هذه الشائعة.

وشارك مهدي قايدي في 14 مباراة مع النصر منذ عودته من الإصابة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، ويعد أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة الفريق.