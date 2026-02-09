نبأ عائلي حزين في حياة محمد صلاح

خيم الحزن على محيط النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عقب تلقيه نبأ وفاة جده لوالدته، في خبر لقي اهتمامًا داخل الأوساط الرياضية.

وأعلنت الأسرة، وفق ما تناولته تقارير مصرية، وفاة جد صلاح صباح اليوم الاثنين، وتشييع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد موسى الكبير بقرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية في مصر، وهي القرية التي نشأ فيها محمد صلاح، ولا تزال ترتبط ببداياته الأولى.

وشارك محمد صلاح مع فريقه ليفربول في مباراة الأمس أمام مانشستر سيتي، ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز سيتي بنتيجة 2-1، ليتجمد رصيد ليفربول عند 39 نقطة في المركز السادس، بينما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وقدم محمد صلاح أداءً جيدًا خلال مواجهة مانشستر سيتي رغم الخسارة، بعدما ظهر كأخطر لاعبي فريقه على مدار اللقاء، ونجح في تهديد دفاع سيتي أكثر من مرة، ليستعيد جانبًا من مستواه المعروف خلال المواسم الماضية.

وخاض صلاح المباراة كاملة، حيث لمس الكرة 38 مرة، وسدد 5 كرات، وأكمل 15 تمريرة صحيحة من أصل 18 بنسبة نجاح بلغت 83%، إلى جانب استعادته الكرة في مناسبتين، وفوزه بصراعين أرضيين من أصل أربعة، كما صنع فرصتين محققتين عبر تمريرتين مفتاحيتين، من بينهما عرضية متقنة هيأت فرصة تسجيل واضحة لزميله هوجو إيكيتيكي لم تُستغل، في حين طالب بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل من برناردو سيلفا دون أن يحتسبها الحكم.