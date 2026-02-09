إصابات بين ناشئي بيراميدز بعد سقوط أسانسير من الدور الرابع

تعرض لاعبو فريق الشباب بنادي بيراميدز مواليد 2007 لإصابات قوية، عقب سقوط الأسانسير الذي كان يقلهم من الدور الرابع إلى الأسفل، بعد انتهاء محاضرة فنية داخل مقر النادي.

وشهد الحادث سقوط الأسانسير بلاعبي الفريق أثناء استخدامه للنزول، ما أسفر عن تعرض عدد منهم لإصابات شملت كسورًا وقطوعًا في القدم، إلى جانب جروح وكدمات متفرقة، فضلًا عن تسجيل حالات إغماء بين اللاعبين.

وكشف إيهاب المصري، مدرب قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، تفاصيل الواقعة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحًا أن اللاعبين كانوا في طريقهم لمغادرة المحاضرة الفنية، قبل أن يتعرضوا للحادث بشكل مفاجئ.

وأوضح مدرب قطاع الناشئين أن بعض اللاعبين نقلوا إلى المستشفى فور وقوع الحادث، حيث يخضعون للرعاية الطبية اللازمة حتى الآن، مؤكدًا أن الحالات تتنوع بين كسور وإصابات قطعية، بالإضافة إلى حالات إغماء شديدة.

وأكد إيهاب المصري أن الموقف كان صعبًا على اللاعبين والجهاز الفني، مشيرًا إلى أن التدخل الطبي السريع أسهم في التعامل مع الإصابات، وموجهًا الشكر للطاقم الطبي الذي تولى متابعة الحالات فورًا.

ويشارك عدد من لاعبي فريق الشباب مواليد 2007 في مباريات الفريق الأول، ضمن خطة إعداد وتطوير قطاع الناشئين بالنادي.