تعادل قاتل أمام لاتسيو يكشف اختلاف الرؤى داخل يوفنتوس

تباين رد فعل لوتشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس، ولاعبه الفرنسي بيير كاولولو، عقب التعادل الدرامي أمام لاتسيو بهدفين لمثلهما مساء الأحد في الدوري الإيطالي.

ورغم أن هدف التعادل جاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بواسطة بيير كاولولو نفسه، فإن رؤية المدرب للمباراة ركزت على الجوانب المعنوية والتكتيكية، بينما طغى شعور ضياع الفوز على تصريحات صاحب الهدف القاتل.

وبدأ سباليتي حديثه بنبرة فخر واضحة تجاه رد فعل فريقه، حيث قال: «لقد قدم الأولاد مباراة رائعة، وقلبوا نتيجة صعبة للغاية، وبذلوا قصارى جهدهم».

ويرى سباليتي أن القيمة الحقيقية للمباراة تكمن في القدرة على الحفاظ على الهدوء والوضوح الذهني عندما تشتد الصعوبات، مؤكدًا أن الفارق في كرة القدم يصنعه من يمتلك الشخصية ولا يستسلم للارتباك.

ونقل الموقع الرسمي ليوفنتوس عن سباليتي قوله: «الفائز هو من يتوقع ما سيحدث، لا يمكنك النظر فقط إلى التمريرة الأولى، بل يجب أن تنظر إلى ما هو أبعد من ذلك».

وفي المقابل، لم تكن فرحة الهدف القاتل كافية لمحو مرارة التعادل لدى المدافع الفرنسي كاولولو، الذي قال: «أنا محبط لأننا بذلنا الكثير من الجهد لمحاولة تحقيق هذا الفوز، لكننا لم نتمكن من ذلك».

وأشار كاولولو إلى أن الفريق سيطر وصنع العديد من الفرص في وقت مبكر من اللقاء، وهو ما جعل النتيجة النهائية تبدو غير مرضية بالنسبة له، مختتمًا حديثه بضرورة التعلم من هذا الدرس والتركيز على المباراة القادمة، بقوله: «لم نسمح لرؤوسنا بالانخفاض وبقينا في قمة تركيزنا طوال المباراة، وهذا ما يجعل الأمر أكثر إحباطًا.. نحن بحاجة لأن نكون أكثر حسمًا».