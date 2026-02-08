سنجاب يسرق الأضواء ويحول مباراة هال سيتي إلى عرض كوميدي



لم تكن أمسية هال سيتي أمام بريستول سيتي عادية على الإطلاق، لا من حيث النتيجة ولا من حيث التفاصيل الغريبة التي خطفت الأضواء، بعدما تحولت مباراة في دوري البطولة الإنجليزية إلى عرض غير متوقع بطله سنجاب. وعلى أرضية ملعب «إم كيه إم» في إيست رايدينغ أوف يوركشاير، وبينما كان هال سيتي متأخراً بنتيجة 1-3 أمام بريستول سيتي، توقفت المباراة فجأة لسبب لم يخطر ببال أحد، حين اقتحم سنجاب صغير أرض الملعب، ليتسبب في إيقاف اللعب مرتين وإجبار طاقم الملعب على التدخل.



وفي الدقيقة 54، أكد الحساب الرسمي لهال سيتي على منصة «إكس»: «توقف اللعب بسبب سنجاب مزعج»، وتلك الجملة قصيرة كانت كافية لإشعال موجة من التفاعل والضحك داخل الملعب وخارجه.

وبينما ركض السنجاب بخفة عبر المستطيل الأخضر، رأى بعض اللاعبين الجانب الطريف في المشهد، وسط ابتسامات وضحكات لم تخفها حساسية اللقاء. وبعد تدخل سريع، استؤنف اللعب، ولكن القصة لم تنته هنا. وبعد خمس دقائق فقط، عاد السنجاب مجدداً، وكأنه رفض مغادرة الأضواء، ليجبر الحكم على إيقاف المباراة مرة ثانية، وسط هتافات الجماهير التي بدا أنها استمتعت بالموقف رغم تأخر فريقها في النتيجة.



وعندما عبر السنجاب خط المرمى، انفجر المدرج بالتصفيق والهتاف، وكأن هدفاً سجل، في مشهد عبثي لم تخلُ منه السخرية، ولم يفوت الحساب الرسمي لهال سيتي الفرصة، فنشر مازحاً: «استؤنف اللعب بعد أن تعرضنا لهجوم من سنجاب». أما مراسل «توك سبورت»، مارك ويلسون، فكتب بسخرية لاذعة: «دخلت شباك بريستول سيتي مرتين، أفضل مما فعله هال سيتي».



وبعد نحو ثلاث دقائق من التوقف الثاني، عاد اللعب إلى مساره الطبيعي، لتستكمل مباراة لم تخلُ أصلاً من الإثارة الكروية، إذ كان هال سيتي قد افتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة 24 عن طريق أولي ماكبيرني، ما منح جماهيره أملاً في استغلال الحالة النفسية لبريستول سيتي، الذي كان قد تلقى هزيمة قاسية بنتيجة 0-5 أمام ديربي كاونتي في الجولة الماضية.



ولكن فريق «الروبينز» أظهر شخصية قوية، وعاد في الشوط الأول بهدفين وقعهما روب أتكينسون وروس مكروي، قبل أن يعزز إميل ريس جاكوبسن التقدم بهدف ثالث بعد خمس دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني. وحاول هال العودة في الدقائق الأخيرة، ونجح الوافد الجديد في يناير الماضي، كيران داول، في تقليص الفارق عند الدقيقة 78، إلا أن بريستول سيتي تمسك بتقدمه حتى صافرة النهاية، ليخرج فائزاً بنتيجة 3-2.

وفي ليلة اختلطت فيها الأهداف بالضحكات، والجدية بالعبث، بقي السنجاب هو النجم غير المتوج لمباراة ستظل عالقة في ذاكرة دوري البطولة الإنجليزية طويلاً.