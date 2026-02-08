الشارقة والدحيل القطري في مواجهة فك الارتباط الآسيوي



يحل الشارقة ضيفاً على الدحيل القطري عند الثامنة مساء غدٍ الاثنين، ضمن الجولة السابعة من دوري مجموعات أبطال آسيا للنخبة، في مواجهة مهمة للفريقين الباحثين عن تحقيق الفوز وفك الارتباط في جدول الترتيب، والتقدم خطوة نحو حجز إحدى بطاقات التأهل إلى المرحلة الثانية من المنافسة.



ويتساوى الفريقان في الرصيد بعدد 7 نقاط لكل منهما، مع أفضلية الدحيل الذي يحتل المركز السابع بفارق الأهداف عن الشارقة الذي يحتل المركز الثامن، ما يمنح اللقاء طابعاً حماسياً في ظل تقارب النقاط واشتداد المنافسة من بقية الفرق على المقاعد الثمانية الأولى من بين 12 فريقاً في المجموعة. كما أن صاحبي المركزين التاسع والعاشر ما زالت لديهما فرصة قوية للمنافسة، وهو ما يزيد من حدة الصراع على الفوز بالنقاط الثلاث.



ويسعى الشارقة لمواصلة حضوره القاري بعد إنجازه في الموسم الماضي بالتتويج بلقب البطولة الآسيوية 2، ويأمل في العودة بنتيجة إيجابية تعوض خسارته في الجولة الماضية أمام الهلال السعودي، بعد أن أكمل تحضيراته الفنية والبدنية بقيادة المدرب مورايس، الذي يخوض مع الفريق ثاني مبارياته الآسيوية.

في المقابل، لن تكون مهمة الشارقة سهلة أمام الدحيل، الذي يضم عدداً من الأسماء البارزة، ويطمح لاستثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز قد يمنحه أفضلية كبيرة قبل جولة الختام.