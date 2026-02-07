محمد صلاح مرشح لخلافة كريستيانو رونالدو



برز من جديد اسم المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، للانتقال إلى الدوري السعودي في ظل الأنباء المتزايدة عن اقتراب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر من المغادرة، ما يفتح الباب أمام أندية الدوري، للبحث عن نجوم عالميين، لتعويض الغياب المحتمل لأيقونته التسويقية والرياضية.



ووفقاً لمواقع وحسابات رسمية عالمية فإن إدارة بعض الأندية، ومنها النصر أبدت اهتماماً شديداً بالتعاقد مع صلاح في الصيف المقبل، مستندة إلى قدرته الهجومية العالية وشعبيته العالمية، ما يجعل منه البديل المثالي لرونالدو سواء على الصعيد الفني أو التسويقي.



ويأتي هذا الترشيح في وقت يشهد فيه الشارع الرياضي السعودي حالة من الترقب، بعد توقف اللاعب البرتغالي عن المشاركة مع فريقه، بسبب خلافات حول الدعم الفني وتعزيز الصفوف، وما وصفه اللاعب بالظلم الذي يقع على ناديه النصر، والانحياز إلى أندية أخرى منافسة، وهو ما زاد من التكهنات بشأن مستقبله، وإمكانية رحيله.



ويعتبر صلاح أحد أبرز لاعبي العالم في الوقت الحالي، لما يتمتع به من قدرات على قيادة الهجوم وصناعة الفرص تجعل منه إضافة قوية لأي فريق، وسبق أن ترددت أنباء قبل موسمين عن انضمامه إلى أحد الأندية السعودية، لكن النجم المصري قفل الباب سريعاً، وفضل الوجود في الدوري الإنجليزي، الذي حقق فيه نجاحاً كبيراً.



وتبقى كل الاحتمالات مفتوحة حتى الآن بشأن مغادرة كريستيانو الغاضب في الفترة الحالية والمتوقف عن المشاركة مع فريقه، أو انضمام محمد صلاح إلى الدوري السعودي، والذي يبدو وراداً مع حالة عدم الاستقرار، التي يعيشها مع ناديه والتي صاحبت أزمته الأخيرة، إضافة إلى تقدمه في السن.