2025.. عام تحطيم الصمود التاريخي وميلاد أرقام ضد الكسر



لم يكن 2025 مجرد محطة عابرة في روزنامة كرة القدم بل تحول إلى عام استثنائي كتبت فيه أسماء اللاعبين والمدربين والفرق بحبر من ذهب، عبر أرقام قياسية، تساقطت تباعاً، وأخرى أُعيدت صياغتها، لتعلن سنة كاملة من كسر المألوف، وتحدي المستحيل.



وفي هذا الرصد الزمني جمع الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء أبرز الأرقام القياسية، التي سجلت خلال عام 2025، وفق تسلسلها التاريخي، مع تمييز طبيعة كل إنجاز، سواء أكان رقماً عالمياً أم قارياً يخص أوروبا أو أمريكا الجنوبية أو أفريقيا، إلى جانب أرقام استقرت بنهاية العام، وأخرى لا تزال قابلة للتجديد مع استمرار الأساطير في العطاء.



وكان كريستيانو رونالدو، في قلب المشهد، بعدما انتزع رقمين عالميين ثقيلين في عام واحد، إذ أصبح أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات الدولية الكاملة برصيد 226 مباراة، متجاوزاً التايلاندي سوه تشين آن، كما اعتلى صدارة الهدافين التاريخيين لتصفيات كأس العالم برصيد 40 هدفاً، متخطياً كارلوس بيسكاديتو رويز، في تأكيد جديد على أن الزمن لا يقف عائقاً أمام الأساطير.



أما ليونيل ميسي فاختار أن يخلد اسمه بطريقة مختلفة، بعدما أصبح أفضل صانع ألعاب في تاريخ كرة القدم الدولية بصناعة 60 هدفاً، متفوقاً على كل من لاندون دونوفان ونيمار.



وفي السياق ذاته تحول ثنائي ميسي وسيرجيو بوسكيتس إلى الشراكة الأكثر خوضاً للمباريات على أعلى المستويات، في قصة تناغم نادرة، امتدت عبر سنوات المجد برصيد 653 مباراة، متفوقين على الثنائي بوسكيتس وبيكيه



ومن جيل القوة القادمة كتب إيرلينغ هالاند، اسمه بقسوة في دفاتر الأرقام، بعدما سجل أطول سلسلتين تهديفيتين في تاريخ تصفيات كأس العالم، سواء على المستوى العام أو الأوروبي مع منتخب بلاده، برصيد 11 هدفاً، مع بقاء الباب مفتوحاً أمام تعزيز هذه الأرقام في الاستحقاقات المقبلة.



وشهد العام أيضاً أرقاماً لافتة أخرى، أبرزها تسجيل غيرنوت تراونر هدفين بالخطأ في مرمى فريقه فينورد يوم 29 يناير 2025، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف العكسية في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا.



وفي الأرقام العائلية تفوق غريغرسن وأطلسون برصيد 4 مباريات، على جورج إيستام الأب والابن، كونهما أكثر أب وابن مشاركة معاً في موسم واحد، كما تفوق لوكا مودريتش برصيد 35 مباراة على كريستيانو رونالدو، في عدد جولات التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا التي تم الفوز بها، فيما تفوق الجنوب أفريقي باولو غيريرو على فاوستينو ديلغادو، ليصبح أكبر مسجل نقاط في تصفيات كأس العالم بالمشاركة في جمع 41 نقطة.



وعلى مستوى الفرق حقق بايرن ميونيخ أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية، بعدما اكتسح أوكلاند بنتيجة 10-0، فيما تفوق المنتخب المغربي على منتخب إسبانيا، مسجلاً أكبر عدد من الانتصارات المتتالية برصيد 19 مباراة، في حين تفوق كيليان مبابي على فيليبو إنزاغي، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً للهاتريك خارج أرضهم في دوري أبطال أوروبا، برصيد 4 مرات.



وتؤكد هذه الأرقام مجتمعة أن عام 2025 لم يكن عاماً عادياً، بل كان عاماً أعلنت فيه كرة القدم أن حدود الأرقام ليست سوى وهم، وأن التاريخ لا يحفظ، بل يُعاد كتابته كلما قرر الكبار أن يتركوا بصمتهم.