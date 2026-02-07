«الدكة».. رسالة من يوكانوفيتش إلى قايدي



تساءلت جماهير النصر عن أسباب تواجد الإيراني مهدي قايدي على دكة الاحتياط وليس ضمن التشكيلة الأساسية للفريق خلال لقاء الديربي أمام الوصل الذي حسمه التعادل بهدف لمثله.

لم يتقبل كثيرون قرار المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش نظراً لمكانة اللاعب في التشكيلة لكن مجريات المباراة أكدت أن المدرب أصاب في اختياراته بسبب تراجع مستوى اللاعب في المباريات الأخيرة ولم يكن مؤثراً مثلما كان في المباريات التي شارك فيها عقب عودته بعد غياب طويل من الإصابة.



خلال مواجهة الشارقة في الجولة 12، التي انتهت بخسارة النصر على أرضه بأربعة أهداف مقابل هدفين، لم يظهر قايدي بمستواه المعتاد وقام المدرب بتغييره في الدقيقة 79، وواصل قايدي تقديم مستويات دون التطلعات أمام خورفكان ( 0-0) وبني ياس في الجولة 14 التي تلقى فيها النصر خسارة موجعة بين جماهير بثنائية نظيفة، هذا التراجع دفع المدرب إلى اتخاذ قرارات فنية جريئة على مستوى التشكيلة في لقاء الديربي أهمها ترك قايدي على دكة الاحتياط، وهي رسالة من يوكانوفيتش لكل لاعب لا يظهر قدراته الحقيقية على أرضية الملعب.



عقب المباراة أمام الوصل، دافع يوكانوفيتش، عن خياراته التكتيكية، مؤكداً أن قرار إبقاء قايدي على مقاعد البدلاء جاء لأسباب فنية تتعلق بالجاهزية الكاملة، فيما أوضح أن الكولومبي كيفن أغوديلو لم يبدأ اللقاء بسبب معاناته من الحمى وارتفاع درجة الحرارة، ومشاركته في جزء فقط من تدريب الفريق قبل المباراة.



وقال يوكانوفيتش إن المدرب يختار اللاعبين الجاهزين بنسبة 100% وفقاً لمتطلبات الخطة الفنية، مشيراً إلى أن مشاركة بعض العناصر في الشوط الثاني أسهمت في تحسين الأداء الهجومي للنصر، معرباً عن توقعه أن يقدم جميع اللاعبين أقصى ما لديهم عند حصولهم على فرصة المشاركة، باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة داخل الفريق.



وشدد المدرب الصربي على أن كل لاعب في النصر مطالب بتقديم «100 أو حتى 110%» من إمكاناته من حيث الجهد والتركيز والجودة، معتبراً أن هذا النهج سيكون ضرورياً في الاستحقاقات المقبلة.