مولودية الجزائر يهزم الهلال السوداني ويشعل صراع التأهل في المجموعة الثالثة بأبطال أفريقيا

أشعل مولودية الجزائر الصراع في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ضيفه الهلال السوداني 2- 1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالمسابقة.

ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 7 نقاط،في المركز الثاني بفارق نقطة عن الهلال المتصدر برصيد 8 نقاط.

ويحتل صن داونز الجنوب أفريقي المركز الثالث برصيد خمس نقاط، ويلتقي مع سانت إيلوي لوبوبو من الكونغو الديمقراطية (صاحب المركز الرابع والأخير برصيد أربع نقاط) ضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة.

وتقدم مولودية الجزائر في الدقيقة 15 عن طريق مسلم أناتوف، ثم أضاف زميله زين الدين فرحات الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 77 سجل أحمد سالم مبارك هدف الهلال الوحيد في المباراة.

وسيلعب مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات مع مضيفه صن داونز يوم 14 فبراير الجاري، فيما يلعب الهلال مع سانت إيللوي لوبوبو في اليوم ذاته.