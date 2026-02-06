صدام بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس إسبانيا

أسفرت قرعة الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، الجمعة، عن مواجهة نارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، فيما يلتقي أتلتيك بلباو مع ريال سوسييداد في لقاء المربع الذهبي الآخر بديربي باسكي.

وصعد برشلونة للدور قبل النهائي للبطولة، عقب تغلبه 2 - 1 على مضيفه ألباسيتي (قاهر ريال مدريد)، يوم الثلاثاء الماضي، بفضل هدفي لامين يامال ورونالد أراوخو، في دور الثمانية.

في الوقت نفسه، اكتسح أتلتيكو مدريد مضيفه ريال بيتيس 5 - 0 الخميس، ليحجز مقعده في قبل نهائي المسابقة.

ويقام الدور قبل النهائي بنظام الذهاب والإياب، حيث تجرى مباراة الذهاب بين برشلونة وأتلتيكو في مدريد، أحد أيام 10 و11 و12 فبراير الجاري، ثم سيتعين على المشجعين الانتظار بضعة أسابيع لمشاهدة لقاء الإياب، الذي سوف يقام على ملعب الفريق الكتالوني، أحد أيام 3 و4 و5 مارس/آذار المقبل.

ويتأهل الفائزان من كلتا المواجهتين إلى المباراة النهائية التي ستقام على ملعب (لا كارتوخا) بمدينة إشبيلية في أبريل المقبل.