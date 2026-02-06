من الانتظار 500 يوم إلى مقص الشعر.. ملحمة مثيرة لمشجع يونايتد



بعد رحلة استمرت نحو 500 يوم، أصبح مشجع مانشستر يونايتد فرانك إيليت على بعد خطوة من قص شعره، في تحدٍ غريب بدأه في أكتوبر 2024.



والشاب البالغ من العمر 29 عاماً، تعهد بعدم قص شعره حتى يفوز فريقه بخمس مباريات متتالية، وما جعل المهمة أصعب هو سلسلة التغييرات والانتكاسات التي شهدها الفريق قبل أن يقوده مايكل كاريك مؤقتاً إلى ثلاثة انتصارات مذهلة ضد مانشستر سيتي وأرسنال وفولهام.



وفرانك، الذي يعيش في إسبانيا، أصبح شخصية معروفة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابع ملايين المشجعين رحلته.



وفي حال تحقق حلمه، لن يقص شعره فحسب، بل سيتبرع به لمؤسسة «ليتل برينسيس تراست» التي تصنع شعراً مستعاراً للأطفال المرضى.



ومصدر قريب من الفريق أكد لصحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن اللاعبين مستمتعون بفرحة فرانك الصغيرة، ويعتبرون الفوز بسلسلة الانتصارات بمثابة مكافأة رمزية للمشجع الذي أظهر صبراً لا يصدق، مؤكدين أن أجواء التدريب الآن إيجابية وحافلة بالحماس لتحقيق الانتصار الخامس وإتمام التحدي.