عبدالمجيد حسين: الفوز على الشارقة يؤكد تمسك شباب الأهلي بصدارة الدوري



أكد عبدالمجيد حسين، نائب رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، أن الفوز على الشارقة بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين يمثل انتصاراً مهماً على الصعيدين الفني والمعنوي، ويؤكد تمسك الفريق بصدارة الترتيب، خاصة أنه تحقق أمام منافس كبير وقوي.



وقال إن النتيجة الكبيرة تمنح الفريق ثقة وأريحية، وتعكس العمل الفني المبذول، مشيراً إلى أن التنوع التهديفي في المباراة يعد مؤشراً إيجابياً على تطور الأداء الجماعي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذا الفوز يضع الفريق أمام مسؤولية أكبر في المرحلة المقبلة، وضرورة الحفاظ على مستوى الجاهزية والتركيز.



وتمنى أن يكون الفوز قد وضع فريقه في وضع بدني ومعنوي أفضل لمواجهة الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة المحدد لها الاثنين المقبل، مشدداً على أهمية الجاهزية التامة واستثمار الفوز على الشارقة بشكل إيجابي لمواصلة النتائج التي ترضي طموحات الجماهير.



وعن سياسة النادي في بناء الفريق الذي ظل يدفع بوجوه جديدة ومميزة في كل مباراة، أوضح أن شباب الأهلي يعمل وفق استراتيجية طويلة المدى تقوم على استقطاب اللاعبين صغار السن وتطويرهم ليصبح كل لاعب دعامة للفريق خلال 15 سنة مقبلة، عبر إعداد متكامل فنياً وبدنياً ونفسياً، ومنح اللاعبين الوقت الكافي قبل الدفع بهم في المراحل المهمة.



وأشار إلى أن الهدف هو تكوين مجموعة مستقرة قادرة على المنافسة باستمرار، مع الحفاظ على توازن المعدل العمري للفريق، ومراجعة الخطط الاستراتيجية بشكل دوري، مشيراً إلى أهمية وجود لاعبين أجانب مميزين دائماً في الفريق إلى جانب اللاعبين المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن المجموعة الحالية تحظى بالثقة ولا توجد حالياً نية لإجراء تعاقدات جديدة.