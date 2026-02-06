لوس أنجلوس غالاكسي يطرق باب كاسيميرو أسطورة مدريد



في الوقت الذي تنشغل فيه عناوين الصحف العالمية باحتمالات انتقال كريستيانو رونالدو إلى أمريكا، تمضي رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم بهدوء في مسار مختلف، أقل ضجيجاً وأكثر عمقاً.

والمسار لا يقوم على الأسماء اللامعة فقط، بل على استقطاب لاعبين أصحاب تاريخ بطولي، وثقل تكتيكي، وحضور قيادي قادر على تغيير شكل المنافسة، وفي هذا السياق، يبرز اسم كاسيميرو.

ويعد النجم البرازيلي، أحد أعمدة ريال مدريد التاريخية، ويقترب من إسدال الستار على تجربته مع مانشستر يونايتد مع نهاية عقده في يونيو المقبل، والرحيل لم يعد مجرد تكهنات، فقد أعلنه النادي رسمياً، وتحدث اللاعب نفسه عن نهاية مرحلة.



وفي الثالثة والثلاثين من عمره، وبعد مسيرة حافلة توج خلالها بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، يجد كاسيميرو نفسه أمام قرار مصيري يتجاوز حدود المستطيل الأخضر.



وفي الولايات المتحدة، يتقدم لوس أنجلوس غالاكسي الصفوف كأبرز المهتمين بضم لاعب الوسط المخضرم، وليس ذلك من قبيل الصدفة حسب ما أوضحت صحيفة «ماركا»، فالنادي الذي دشن في وقت سابق حقبة بيكهام، يدرك جيداً كيف يوظف الأسماء الأوروبية الكبيرة لبناء مشروع رياضي متكامل، لا يقتصر على التسويق وبيع القمصان.



وكاسيميرو، في نظر غالاكسي، لا يأتي كنجم في طريقه إلى الأفول، بل كلاعب محوري، لأنه قائد داخل الملعب، قارئ ممتاز للعبة، وصاحب عقلية انتصارات، وهي الصفات التي تبحث عنها الأندية الأمريكية في هذه المرحلة من تطور المسابقة.



وبطبيعة الحال، تبقى الصفقة معقدة، إذ يتقاضى كاسيميرو أكثر من 350 ألف جنيه استرليني أسبوعياً في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رقم لا يمكن استيعابه إلا من خلال عقد لاعب مميز، ورغم ذلك، تؤكد التقارير أن الاهتمام حقيقي، والمحادثات مطروحة على الطاولة.



وفي حال إتمام الانتقال، لن يكون كاسيميرو مجرد اسم جديد في الدوري الأمريكي، بل رسالة واضحة تؤكد أن الدوري الأمريكي لم يعد يبحث فقط عن نجوم هجوميين يسرقون الأضواء، بل عن أبطال قادرين على تنظيم اللعب، ورفع المستوى التنافسي، وترسيخ المصداقية الرياضية.



واحتمال وصول كاسيميرو إلى كاليفورنيا يؤكد أن الدوري الأمريكي اختار مساره بوضوح ولم يعد أسيراً للأسماء الإعلامية الضخمة فقط، بل يسعى إلى بناء سلطة كروية حقيقية، وإذا ارتدى البرازيلي قميص غالاكسي، فلن تكون تلك ضربة دعائية، بل خطوة جديدة نحو دوري يريد أن يتحول من محطة أخيرة، إلى ساحة تنافس حقيقية.