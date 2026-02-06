مواجهات ملتهبة في الملاعب الأوروبية



يشهد يوم السبت 7 فبراير العديد من المباريات المهمة والمؤثرة في الدوريات الأوروبية الكبرى، بين محاولة البقاء في الصدارة، والسعي إلى تأكيد العودة إلى المسار.



الملاعب الأوروبية ستشهد مجموعة من المباريات المميزة، إليك مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة.



مواعيد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام والقناة الناقلة



ضربة بداية المباريات القوية يوم السبت 7 فبراير من الدوري الإنجليزي، الذي يشهد مباراة من الطراز الرفيع في افتتاح الجولة 25، يحل توتنهام الذي تمكن من تحقيق عودة قوية في مباراته أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية وتعادل بهدفين لمثلهما بعد أن كان متأخراً 0 - 2، ضيفاً على مانشستر يونايتد الفريق الذي تغير تماماً في عهد المدرب المؤقت كاريك بعد الفوز في ثلاث مباريات على التوالي، حيث تخطي مان سيتي في الديربي وأرسنال متصدر الدوري الإنجليزي وفولهام في الجولة الماضية.



وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام عند الساعة الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات، الثانية والنصف بتوقيت مصر، وهي منقولة على قناة «بي أن سبورت» مينا الأولى.



مواعيد مباراة أرسنال وسندرلاند والقناة الناقلة



القناة نفسها «بي أن سبورت» مينا الأولى ستنقل عند السابعة بتوقيت الإمارات الخامسة بتوقيت مصر مباراة أرسنال المتصدر وضيفه سندرلاند صاحب المركز الثامن، والذي تمكن من فرض التعادل على أرسنال في لقاء الذهاب بين الفريقين وكانت النتيجة بداية سلسلة من النتائج المتراجعة لمتصدر الدوري الإنجليزي، فهل يتكرر الأمر؟ ما يمنح المنافسين فرصة الاقتراب من الصدارة.



مواعيد مباراة بورنموث وأستون فيلا والقناة الناقلة



أحد منافسي أرسنال، وتحديداً أستون فيلا صاحب المركز الثالث، سيكون مشغولاً بمحاولة مطارد الصدارة من ملعب صعب، حيث يحل ضيفاً على بورنموث صاحب المركز 12، والذي حقق فوزاً مثيراً على ليفربول في الملعب نفسه في الجولة 23 من البطولة، عندما خطف هدف الفوز في الوقت القاتل من اللقاء.



وسينطلق اللقاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت الإمارات الخامسة بتوقيت مصر وهو منقول على قناة «بي أن سبورت» مينا الرابعة.



مواعيد مباراة برشلونة ومايوركا



برشلونة متصدر الدوري الإسباني يستضيف مايوركا في سعيه لتحقيق الفوز الذي يبقيه في الصدارة على أمل أن يتمكن فالنسيا من تعطيل ريال مدريد يوم الأحد حتى يتسع الفارق الصداري المحصور في نقطة واحدة حالياً مع وصول الدوري الإسباني إلى الجولة 23.



وتنقل قناة «بي أن سبورت» مينا الثالثة المباراة عند الساعة السابعة والربع بتوقيت الإمارات، الخامسة والربع بتوقيت مصر.