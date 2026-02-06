تذاكر قمة شباب الأهلي والهلال من 150 إلى 5000 درهم

أعلن نادي شباب الأهلي رسميًا عن بدء بيع تذاكر القمة المرتقبة التي تجمعه بضيفه الهلال السعودي، والمقرر إقامتها على استاد راشد في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة قبل الأخيرة من دوري منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبمجرد طرح التذاكر، اشتعلت موجة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب الأسعار المرتفعة، حيث تتراوح قيمة التذكرة الواحدة ما بين 150 و5000 درهم، في أرقام وصفها كثيرون بأنها «غير مسبوقة» في مثل هذه المواجهات.

ووفقًا للتفاصيل المعلنة، يبدأ سعر تذاكر الدرجة الثانية من 150 درهمًا، فيما تصل تذاكر الدرجة الأولى إلى 500 درهم، وترتفع إلى 1500 درهم لمقاعد كبار الشخصيات، قبل أن تبلغ ذروتها عند 5000 درهم لمقاعد الفئة الخاصة من كبار الشخصيات، ما يوضح مدى الأهمية الجماهيرية المنتظرة للقمة الآسيوية.

وتكتسب المواجهة أهمية مضاعفة على صعيد المنافسة، إذ يتصدر الهلال جدول ترتيب دوري منطقة الغرب برصيد 18 نقطة، وحسم بالفعل تأهله إلى الدور ثمن النهائي، بينما يدخل شباب الأهلي اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 10 نقاط، باحثًا عن تعزيز موقعه في جدول الترتيب وحسم تأهله قبل جولة واحدة من ختام الدور.

وبين ثقل المباراة وقيمة الخصم من جهة، وأسعار التذاكر المثيرة للجدل من جهة أخرى، تتجه الأنظار إلى استاد راشد، حيث لا تقتصر سخونة القمة على المستطيل الأخضر فحسب، بل تمتد إلى المدرجات وما يحيط بها من نقاشات واسعة قبل صافرة البداية.