أسبوع واحد كافٍ… أرسنال ينتزع القمة من بايرن في سباق الهيمنة الأوروبية

أكد أسبوع واحد فقط كيف يمكن لنتائج متتابعة أن تغير ترتيب القوة في كرة القدم الأوروبية، بعدما صعد آرسنال إلى صدارة تصنيف القوة، متقدمًا على بايرن ميونخ، في تحديث جديد للتصنيف الصادر عن موقع «وان فوتبول».

وكشف التصنيف عودة آرسنال إلى القمة بعد أيام ناجحة لفريق ميكيل أرتيتا، إذ وسع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب فوز كبير على ليدز يونايتد بنتيجة 4-0، قبل أن يحسم مواجهة تشيلسي في نصف نهائي كأس الرابطة، بهدف حمل توقيع كاي هافيرتز في شباك ناديه السابق، ليحجز بطاقة العبور إلى النهائي.

وسجل الترتيب تراجع بايرن ميونخ عن المركز الأول، بعدما فشل بطل الدوري الألماني في تحقيق الفوز للمباراة الثانية تواليًا في «البوندسليغا»، مكتفيًا بالتعادل أمام هامبورغ على ملعب فولكسباركشتاديون، وهو ما قلص الفارق في الصدارة إلى ست نقاط فقط، ليتراجع إلى المركز الثاني في تصنيف القوة.

وثبت برشلونة موقعه في المركز الثالث دون تغيير، مستفيدًا من استمرار سلسلة الانتصارات، حيث حقق الفوز الخامس على التوالي في مختلف المسابقات، مدعومًا بتألق لامين يامال، الذي واصل التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، أمام إلتشي في الدوري الإسباني، وألباسيتي في كأس الملك.

وجاء مانشستر سيتي في المركز الرابع بعد أسبوع متباين، بدأ بتعادل خسر خلاله تقدمه أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي، ثم اختتم بفوز على نيوكاسل بنتيجة 3-1 في كأس الاتحاد الإنجليزي، ليضمن مقعده في النهائي المرتقب أمام آرسنال في ويمبلي الشهر المقبل، مع استمرار الفريق في المنافسة على أكثر من بطولة هذا الموسم.

وأعاد التصنيف لانس إلى دائرة المراكز المتقدمة في المركز الخامس، عقب تعافيه من تعثره أمام مارسيليا، حيث تجاوز لوهافر في الدوري الفرنسي، قبل أن يسجل أربعة أهداف خارج ملعبه أمام تروا في كأس فرنسا، ليواصل الضغط في سباق الصدارة المحلي.

وتراجع أستون فيلا إلى المركز السادس، بعد خسارة مؤثرة على ملعبه أمام برينتفورد بنتيجة 1-0 في الدوري الإنجليزي، رغم خوض المنافس الشوط الثاني بعشرة لاعبين، وهو ما أثر على مسيرة الفريق في سباق المنافسة على اللقب.

ووضع الترتيب ريال مدريد في المركز السابع دون تغيير، بعد عودته إلى الانتصارات في الدوري الإسباني بفوز صعب على رايو فاليكانو، حسم عبر ركلة جزاء متأخرة نفذها كيليان مبابي، ليواصل الفريق مطاردة برشلونة في صدارة «الليغا».

ورفع التصنيف أولمبيك ليون إلى المركز الثامن، مستندًا إلى سلسلة انتصارات وصلت إلى عشر مباريات متتالية في جميع المسابقات، مع استمرار الفريق دون خسارة في عام 2026 حتى الآن، واقترابه من مراكز دوري أبطال أوروبا، بفضل تألق إندريك، لاعب ريال مدريد المعار، الذي سجل خمسة أهداف في خمس مباريات.

وشهد الترتيب عودة إنتر ميلان إلى القائمة في المركز التاسع، بعد تحقيقه الفوز الرابع تواليًا، حيث تجاوز كريمونيزي في الدوري الإيطالي للحفاظ على الصدارة، قبل أن يتفوق على تورينو ويبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا، ليعزز حظوظه في المنافسة على الثنائية المحلية هذا الموسم.

واختتم بورتو القائمة في المركز العاشر، بعد تلقيه الخسارة الأولى له في الدوري البرتغالي هذا الموسم أمام كازا بيا، لتنتهي مسيرته دون هزيمة، وشهدت المباراة تسجيل تياغو سيلفا هدفًا بالخطأ في مرماه، إلى جانب طرد ويليام جوميز، ما زاد من صعوبة اللقاء على بورتو.

يذكر أن موقع «وان فوتبول» يصدر تصنيف القوة الأوروبي بصورة دورية، اعتمادًا على نتائج الأندية في البطولات المحلية والقارية خلال الأسبوع.