كاريك يكسر القواعد الصارمة بمكافأة خاصة لنجوم مانشستر يونايتد

قام المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، مايكل كاريك، بتغيير جوهري في سياسة المدرب السابق روبين أموريم، بعد أن تولى تدريب الفريق قبل نحو شهر.

المدرب الشاب، الذي تمكن من قيادة «الشياطين الحمر» للفوز على مانشستر سيتي في الديربي، وأرسنال متصدر الترتيب على ملعب الأخير، قبل أن يحقق انتصاره الثالث على التوالي بالفوز على فولهام، يواصل سياسته المعتمدة على الدفع المعنوي لنجوم الفريق، فقرر إنهاء واحدة من السياسات التي كان يطبقها أموريم بصرامة شديدة، كمكافأة للاعبي الفريق الذي بات يتطور أكثر فأكثر.

وقرر المدرب الشاب تغيير نظام الراحة، وزمن التدريبات، وطريقة الاستشفاء بعد المباريات، وكذلك مواعيد التحرك للمباريات، حيث بات بإمكان لاعبي يونايتد الآن الحصول على راحة في اليوم التالي للمباراة، كما قلص كاريك زمن التدريبات، وإن زاد من قوتها، في الوقت الذي انتهج فيه سياسة التطوير الفردي للاعبين، كذلك قلص الفترة الزمنية للوصول إلى ملعب المباراة، بعد أن كان الفريق يصل إلى الملعب قبل أربع ساعات من موعد اللقاء.

والتغييرات التي قام بها كاريك، إلى جانب النتائج التي حصدها المدرب المؤقت ليونايتد، زادت من الأصوات التي تنادي باستمراره مع الفريق، وهو الأمر الذي يرفض ابن الـ44 عامًا التعليق عليه، حيث لا يزال يلتزم الصمت تجاه مستقبله.