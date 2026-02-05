إيقاف قيد الزمالك للمرة الـ 11 بسبب السنغالي نداي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك المصري لمدة ثلاث فترات انتقالات، في قضية لاعبه السنغالي السابق إبراهيما نداي.

وكان الزمالك لجأ في وقت سابق للمحكمة الرياضية الدولية (كاس) من أجل التقدم بطعن ضد الحكم الصادر من فيفا لصالح نداي، غير أن الحكم الذي صدر من كاس، قرر تأييد الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث ألزم الفريق الأبيض بدفع مستحقات اللاعب، التي تتجاوز مليون ونصف المليون دولار.

وانضم نداي لصفوف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022، ليقضي موسمين مع الفريق، شارك خلالهما في 52 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه، وتوج بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية الأفريقية).

وسبق لنداي أن لعب في صفوف وادي دجلة المصري قبل أن يلعب لفريق لوزيرن السويسري لمدة ثلاثة مواسم.

وتعد هذه هي القضية الـ11 للزمالك، التي يتم الحكم فيها بإيقاف قيده ثلاث فترات، حيث أعلن فيفا في وقت سابق عن منعه من القيد في 10 قضايا سابقة، بسبب المستحقات المتأخرة لعدد من اللاعبين والمدربين السابقين، بالإضافة للأندية التي ضم من خلالها صفقاته الصيفية خلال الموسم الحالي.

يشار إلى أن الزمالك يحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من 14 مباراة، بفارق 4 نقاط خلف سيراميكا كليوباترا (المتصدر)، الذي لعب 15 لقاء.