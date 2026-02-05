لن تصدق.. أغرب سبب لفشل صفقة في الدوري الإنجليزي

شهدت نافذة الانتقالات الشتوية في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي واقعة نادرة وغريبة أصبحت حديث الجماهير ووسائل الإعلام، بعد أن فشل فريق نورثامبتون تاون في إتمام صفقة كانت تعتبر الأهم لتعزيز خط هجومه، بسبب خطأ غير متوقع من اللاعب نفسه، إذ لم يكمل توقيع العقد الذي أرسلته إدارة النادي قبل انتهاء الموعد النهائي الرسمي للإجراءات.



وكشف كيفين نولان، مدرب الفريق ونجم الدوري الإنجليزي سابقاً، أن النادي كان يضع التعاقد مع مهاجم جديد على رأس أولوياته في ظل تراجع الفريق الهجومي هذا الموسم، بعد تسجيله 26 هدفاً فقط في 29 مباراة، وهو رقم جعله في المركز الثالث والعشرين على سلم الترتيب، ويحتاج بشدة إلى تعزيز قدراته الهجومية لضمان البقاء في الدوري.



وأوضح نولان الذي رفض ذكر اسم اللاعب في تصريحات رسمية، أنه كان على علم بالصفقة وأن اللاعب لم يكمل التوقيع، ما تسبب في خسارة الصفقة في اللحظات الأخيرة، وقال: «لم يتمكن اللاعب من توقيع العقد الإلكتروني الذي أرسلناه إليه في الوقت المحدد، لقد نسي التوقيع، ولم نستطع تمديد الموعد، وكان هذا محبطاً وغريباً للغاية، الجميع شعر بالإحباط الشديد». وتفاعل المتابعون على منصات التواصل الاجتماعي مع الواقعة بطريقة واسعة، حيث تم تداول قصص ساخرة عن اللاعب الذي لم يكمل توقيع العقد، ما حول الحادثة إلى مادة غريبة وممتعة في نفس الوقت، بعيداً عن الأحداث الاعتيادية في سوق الانتقالات.