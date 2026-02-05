إنفانتينو يثني على رونالدو: رمز الطموح والإصرار ملهم الأجيال

هنأ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمناسبة عيد ميلاده، واصفًا إياه بأنه "فائز بالفطرة، حامل للأرقام القياسية، ورمز للطموح والاحترافية والإصرار".

وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، على انستغرام، أضاف إنفانتينو: "شكرًا لك على تجاوز الحدود وإلهام الأجيال لتحلم بشكل أكبر"، مبرزًا تأثير رونالدو العميق على عالم كرة القدم وعلى اللاعبين الصاعدين حول العالم. ووجه رئيس الفيفا إشادة خاصة لمسيرة رونالدو الاستثنائية التي تجمع بين الإنجازات الفردية والجماعية، مؤكدًا أن النجم البرتغالي يمثل نموذجًا للالتزام والشغف الذي يميّز الرياضيين من الطراز العالمي.

وتأتي هذه التهاني في وقت يواصل فيه رونالدو ( 41 عاما) تحقيق أرقام قياسية وإبهار الجماهير بأدائه، مؤكداً مكانته بين أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.