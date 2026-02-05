فيتوريا أبرز المرشحين لقيادة الوصل

بات البرتغالي روي فيتوريا أبرز المرشحين لتدريب الوصل خلفاً للمدرب الحالي السويدي مسعود مرال، الذي اقترب من مغادرة "الإمبراطور" بسبب تواضع أداء الفريق وتراجع نتائجه في الفترة الأخيرة وذلك مهما كانت نتيجة الديربي أمام النصر اليوم.





يُعد فيتوريا من أبرز الأسماء الذين دربوا في المنطقة، بعد أن قاد النصر السعودي إلى تحقيق بطولة الدوري السعودي في موسم 2018-19، للمرة الأولى بعد غياب أربعة مواسم، بالإضافة إلى السوبر السعودي لعام 2019.





وحقق فيتوريا مع فريق غيماريش بطولة كأس رابطة البرتغال في موسم 2012-13، ومن أبرز إنجازاته كانت مع بنفيكا، الذي حقق معه بطولة الدوري البرتغالي مرتين على التوالي في موسمي 2015-16، 2016-17، بالإضافة إلى لقبي كأس البرتغال، وكأس الرابطة، والسوبر البرتغالي.





وإلى جانب فيتوريا، فاوض الوصل اسماً آخر وهو المدرب الألماني ماركو روزه، صاحب المسيرة التدريبية الحافلة مع أندية كبيرة مثل بوروسيا دورتموند ولايبزيغ.







