الجزيرة والعين.. صراع الأرقام والتاريخ يشعل الجولة 15

يستقبل فريق الجزيرة على ملعبه باستاد محمد بن زايد، بالعاصمة أبوظبي في الثامنة من مساء الجمعة ضيفه العين لحساب الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، في ديربي صراع الأرقام والتاريخ، والذي ينتظر أن يحفل كعادته بالإثارة والندية على مستوى ميدان المواجهة ومدرجات الجماهير، فبعد تعادلهما بهدف لمثله في لقاء الذهاب بالدور الأول يسعى كل فريق لاقتناص النقاط الثلاث لخدمة أهدافه، فالجزيرة الذي يحتل المركز الخامس برصيد 22 نقطة يتطلع لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله بالجولة السابقة أمام مضيفه البطائح بهدف لمثله، بينما يتطلع العين وصيف جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، وبعد فوزه على كلباء 3 ـ 1 بالجولة السابقة لمتابعة نتائجه القوية والعودة للصدارة في حال تعثر منافسيه لتبقى المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات في قمة طالما كانت لغة التوقعات خارج حساباتها، ورغم فارق الترتيب بين الفريقين هذا الموسم، غير أن حصد نقاط المباراة الثلاث سيكون أمراً صعباً لكلا الفريقين.



تقارب الأرقام

تاريخياً وحسب سجلات دوري المحترفين، تميل الكفة بقدر قليل لمصلحة الجزيرة في عدد الانتصارات، فخلال 33 مواجهة في الدوري، فاز الجزيرة في 13 مباراة مقابل 12 فوزاً للعين، بينما حضر التعادل بينهما في 8 مناسبات وهو ما يعكس الندية المطلقة بين الفريقين اللذين يدخلان لقاء الجمعة بذكريات تعادل الجولة الثامنة بهدف لمثله، مما يجعل المواجهة المرتقبة بمثابة عالية الإثارة إذ يطمح الجزيرة في تأكيد تفوقه التاريخي على ملعبه، بينما يسعى العين للعودة من العاصمة بفوز وثلاث نقاط ثمينة للبقاء منافساً قوياً على الصدارة.



صراع العاصمة والقمة

إلى جانب حصد النقاط تظل مباراة الجزيرة والعين بمثابة معركة لإثبات وجود وفرض سيطرة كونها تجمع بين «فخر أبوظبي» الطامح دائماً لسيادة فرق العاصمة، و«الزعيم» العيناوي الطامح دوماً لتحقيق الانتصارات، كما تكتسب المواجهة خصوصية فريدة كونها تجمع بين مدرستين كرويتين تعتمدان على الكرة الهجومية المفتوحة، مما يجعل متعة التهديف حاضرة في معظم لقاءات الغريمين إذ نادراً ما تنتهي بالتعادل السلبي، بل هي مسرح للأهداف والتحولات الدرامية، وهو ما تؤكده الأرقام خلال لقاءاتهما السابقة بدوري المحترفين، حيث سجل العين 59 هدفاً في شباك الجزيرة، بينما سجل الأخير 57 هدفاً.



تفوق جزراوي على ملعبه

يحمل ملعب استاد محمد بن زايد رمزية تاريخية في مواجهات الفريقين، فلطالما كان هذا الصرح شاهداً على تفوق جزراوي لافت على العين في عهد الاحتراف إذ نجح فخر أبوظبي في تحويل ملعبه إلى حصن منيع أمام طموحات الزعيم، حيث شهد انتصارات كبيرة للجزيرة، أبرزها الخماسية التاريخية 5 ـ 1 في موسم 2018 ـ 2019، والرباعية النظيفة في موسم 2010 ـ 2011، وغالباً ما يجد العين صعوبة بالغة في العودة بالنقاط الثلاث من أبوظبي، حيث تمنح الأرض والجمهور تفوقاً معنوياً وفنياً لأصحاب الأرض يظهر جلياً في الضغط الهجومي المبكر.