طبيب نوم في برشلونة ..صرامة فليك سر النجاح

جاءت خطوة التعاقد مع أخصائي في طب النوم ضمن الجهاز الفني لنادي برشلونة كجزء من رؤية المدرب هانزي فليك الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء البدني والذهني للاعبين، من خلال إدارة أكثر تنظيمًا لملف التعافي والجاهزية على مدار الموسم، في ظل ازدحام جدول المنافسات وكثرة التنقلات.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو بأن فليك يواصل تطبيق أسلوبه القائم على الانضباط والالتزام الصارم، مستفيدًا من خلفيته التدريبية التي تمنح أهمية كبيرة للنظام واحترام المواعيد، إلى جانب الحرص على وجود اللاعبين في أفضل حالة ممكنة بدنيًا وذهنيًا.

وفرض الجهاز الفني على لاعبي برشلونة تناول وجبة الإفطار داخل مقر التدريبات الرسمي للنادي، في إطار إخضاع النظام الغذائي اليومي لإشراف الطاقم الطبي، على أن يلتزم اللاعبون بتناول الوجبة وفق البرنامج الغذائي المعتمد في حال تعذر الحضور.

ويضم الطاقم الفني للفريق الأول مجموعة من الأطباء والمعدين البدنيين المعروفين بخبرتهم، قبل أن يتم الاستعانة هذا الموسم بأخصائي في طب النوم، بهدف مساعدة اللاعبين على الراحة وتسريع التعافي بعد التدريبات والمباريات.

وأوضح التقرير أن أهمية هذا الدور تزداد مع كثرة السفر، سواء خلال الجولات التحضيرية في قارات مختلفة وما يصاحبها من اضطراب في الساعة البيولوجية، أو نتيجة العودة المتأخرة بعد المباريات خارج الأرض، ما جعل وجود أخصائي النوم عنصرًا أساسيًا ضمن منظومة العمل اليومية.

وأشار التقرير إلى أن لاعبي كرة القدم يتعرضون باستمرار لتغير المواعيد واختلاف أنماط التغذية، إضافة إلى الضغوط النفسية المصاحبة للمنافسات، وهو ما قد يؤثر على حالتهم العامة، ولفت إلى أن التوصيات الطبية للاعبين المحترفين تتجاوز المعدل المعتاد لعامة الأشخاص، نظرًا للأحمال البدنية والذهنية المرتفعة.

وتلقى اللاعبون مجموعة من الإرشادات المرتبطة بما يعرف بقواعد «نظافة النوم»، شملت الامتناع عن استخدام الشاشات قبل النوم بساعة، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل النوم بعشر ساعات، إلى جانب تهيئة بيئة مناسبة للنوم داخل غرف مظلمة وهادئة وبدرجة حرارة مناسبة، خاصة خلال فترات السفر.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مايوركا يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني، حيث يتصدر الفريق الكتالوني جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل مايوركا المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.