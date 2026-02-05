أهداف مختلفة للأندية العربية في الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا



تدخل مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مرحلة الحسم مع وصولها إلى الجولة الخامسة من دور المجموعات، حيث تبحث الفرق المتصدرة عن تأكيد موقعها وضمان بلوغ المراحل الإقصائية، والمتأخرة عن إنعاش آمالها والحفاظ على حظوظها.

وتفتتح الجولة بقمة عربية بأهداف مختلفة، بين الهلال السوداني الساعي لمتابعة مفاجآته وحجز المقعد الأول في ربع النهائي، وضيفه مولودية الجزائر الجزائري على ملعب «علي لابوانت» ضمن المجموعة الثالثة.

ويلتقي أيضاً ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي الطامح لاستعادة توازنه مع سان ايلوا لوبوبو الكونغولي الديمقراطي الأحد في لوبومباشي.

ويتصدر الهلال بثماني نقاط أمام صنداونز صاحب النقاط الخمس، ويأتي المولودية ثالثاً بأربع نقاط بفارق المواجهتين أمام سان إيلوا.

ويحتاج الهلال إلى الفوز أو التعادل ليتأهل إلى دور الثمانية بغض النظر عن باقي النتائج.

وأوضح الروماني لورينتسو ريجيكامب مدرب الهلال أن فريقه جاهز للذهاب بعيداً، مضيفاً: «إن تجاوز دور المجموعات يفتح الطريق مباشرة نحو الحلم، إذ لا يتبقى سوى ربع النهائي ونصف النهائي ثم النهائي»، مؤكداً أن الفريق بات قريباً جداً من هذه المرحلة الحاسمة قبل مواجهة مولودية الجزائر.

ولا بديل للمولودية عن الفوز للإبقاء على آماله خاصة أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره.

وقال لاعب الفريق الجزائري يعقوب قاسي «سنواجه متصدر المجموعة وسنلعب المباراة بهدف وحيد وهو تحقيق الفوز ولا بديل عن الفوز».

وأضاف: «تحقيق الفوز سيسمح لنا من التنقل إلى جنوب أفريقيا لخوض نهائي التأهل إلى ربع النهائي أمام فريق ماميلودي صنداونز الذي حرمناه من الكرة في لقاء الذهاب».

مواعيد مباراة مولودية والهلال والقناة الناقلة

تنطلق مباراة مولودية والهلال غداً 6 فبراير 2026 عند الساعة الحادية عشرة ليلاً بتوقيت الإمارات ، التاسعة بتوقيت مصر وهي منقولة على قناة «بي أن سبورت» الأولى







ضمان التأهل

ويلتقي الأهلي المصري مع مضيفه شبيبة القبائل ضمن المجموعة الثانية التي تشهد مواجهة مهمة بين الجيش الملكي المغربي وضيفه يانغ أفريكانز التنزاني على الملعب الأولمبي في الرباط.ويحتاج الأهلي إلى الفوز لضمان التأهل بغض النظر عن النتيجة الأخرى، إذ يتصدر بثماني نقاط أمام الجيش ويانغ أفريكانز المتساويين بخمس نقاط والشبيبة رابعاً بنقطتين.ويدخل الفريق المصري الطامح إلى لقبه الثالث عشر تاريخيا، اللقاء بمعنويات مهزوزة إثر تعثره في الدوري المحلي ضد البنك الأهلي 1 ـ 1.وقال المدرب الدنماركي للأهلي يس ثوروب «يعاني الفريق نوعاً من الإجهاد بسبب توالي المباريات، وهذا الوضع مرشح للاستمرار، والجهاز الفني يتعامل معه من خلال سياسة التدوير للحفاظ على جاهزية العناصر المتاحة».وتابع «ينبغي التركيز على مواجهة الفريق الجزائري لما تمثله من أهمية كبيرة في مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا».ويحتاج فريق «الكناري» إلى شبه «معجزة» بعدما عجز عن تحقيق الفوز في مبارياته الأربع السابقة، وتالياً فإنه أمام الفرصة الأخيرة إذ يتعين عليه استغلال عاملي الجمهور وأرض ملعبه «حسين آيت أحمد».

مواعيد مباراة شبيبة القبائل والأهلي والقناة الناقلة

تنطلق مباراة شبيبة القبائل والأهلي يوم السبت 7 فبراير 2026 عند الساعة الحادية عشرة ليلاً بتوقيت الإمارات ، التاسعة بتوقيت مصر وهي منقولة على قناة «بي أن سبورت» الثانية







ويخوض الجيش الملكي لقاء مهماً عندما يستقبل ضيفه يانغ أفريكانز في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

ويعي الفريق العسكري أن مصيره بين يديه، إذ إن الفوز بفارق هدفين سيضمن له التأهل رسمياً إلى الدور ربع النهائي، دون انتظار نتيجة الجولة الأخيرة الصعبة في القاهرة ضد الأهلي المصري.وسيفتقد الفريق المغربي لجماهيره امتثالاً للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي «كاف»، إلا أنه يسعى للثأر من خسارته ذهاباً في زنجيبار.وفي المجموعة الأولى يمتلك بيراميدز المتصدر ونهضة بركان فرصة حسم البطاقتين عندما يواجهان ريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموس الزامبي توالياً.





مصالحة الجماهير





ويتطلع بيراميدز إلى حسم التأهل رسمياً ومصالحة جماهيره بعد تعثره محلياً بخسارته أمام سموحة 1 ـ 2 مفرطاً في الصعود إلى الصدارة.وسيخوض حامل اللقب رحلة شاقة لمواجهة ريفرز يونايتد أملاً في متابعة نتائجه القوية ولا سيما بعدما فاز على بركان بثلاثية في الجولة السابقة.ويتصدر بيراميدز بعشر نقاط أمام نهضة بركان الثاني برصيد 7 نقاط وباور ثالثاً بأربع نقاط فيما خرج الفريق النيجيري من المنافسة إذ جمع نقطة.ويدرك نهضة بركان، صاحب الخبرة القارية، أن أي تعثر جديد سيعقد الحسابات، لذلك فإن مواجهته أمام باور دايناموس في لوساكا تندرج ضمن خانة «لا بديل عن النقاط».ويسعى الترجي التونسي إلى قطع خطوة كبيرة نحو التأهل عندما يواجه ضيفه الملعب المالي في باماكو، علماً أن فريق باب سويقة يمكنه حجز مقعده شرط خسارة بترو دي لواندا الأنغولي أمام سيمبا التنزاني.ويتصدر الملعب بثماني نقاط وبفارق نقطتين أمام الترجي 6 نقاط وأتلتيكو ثالثاً بخمس نقاط وسيمبا أخيراً بنقطة.

مواعيد مباراة استاد مالي والترجي والقناة الناقلة

تنطلق مباراة استاد مالي والترجي يوم الأحد 8 فبراير 2026 عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات ،السادسة مساء بتوقيت مصر وهي منقولة على قناة «بي أن سبورت» الثانية