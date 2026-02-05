منتخبنا في المستوى الرابع لقرعة كأس آسيا للناشئين

وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منتخبنا الوطني للناشئين في المستوى الرابع قبل قرعة بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة يوم 12 فبراير الجاري، لتوزيع المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات في البطولة المقررة في السعودية خلال الفترة من 5 إلى 22 مايو المقبل، والتي ستتأهل منها المنتخبات الثمانية الأولى إلى كأس العالم للناشئين في قطر أواخر العام الجاري.



ويضم المستوى الرابع إلى جانب منتخبنا الوطني كلاً من منتخبات كوريا الشمالية، قطر وميانمار، بينما يضم المستوى الأول، منتخبات السعودية، كوريا الجنوبية، اليابان، وأوزبكستان، والمستوى الثاني طاجيكستان، أستراليا، اليمن، وإندونيسيا، والمستوى الثالث تايلاند، الصين، فيتنام، والهند.



وتم توزيع المنتخبات على أربعة مستويات، استناداً إلى نظام النقاط المستخرج من ترتيبها النهائي في النسخ الثلاث الأخيرة من النهائيات، حيث حصلت منتخبات نسخة 2025 على 100% من النقاط، ونسخة 2023 على 50%، ونسخة 2018 على 25%.