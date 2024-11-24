خالد عيسى: نتمنى أن يعود العين للمسار الصحيح

عبر حارس العين الدولي خالد عيسى، عن تمنياته بأن يعود فريقه للمسار الصحيح تحت قيادة المدرب البرتغالي جارديم، لافتا إلى أن الفريق ظهرت عليه بوادر طيبة في المباراة الأخيرة بالدوري أمام العروبة، وقال: بالطبع سنحافظ على الإيجابيات ونعالج الأخطاء والسلبيات في مباراة الأهلي السعودي بالبطولة الآسيوية، وهذا يتطلب التركيز والعمل الجاد والقتال في ميدان اللقاء.

واستبعد عيسى، أن يواجه العين مباريات أسهل في المرحلة المقبلة من البطولة الآسيوية موضحا أن كل فريق يلعب في بطولة قارية هو فريق قوي ولا يجب الاستهانة به، ولذلك فالمتوقع أن يواجه العين مباريات أكثر صعوبة، وهذا يتطلب تضافر الجهود وتكاتف الجميع مع التركيز والانضباط والالتزام بتوجيهات المدرب دائما.

وقال: لا حل أمامنا في المرحلة المقبلة سوى الهدوء لتجاوز مرحلة الكبوة التي صاحبت الفريق الفترة الماضية خصوصا على المستوى الآسيوي، فالهدوء يساعد في التعرف على مواضع ومكامن القصور والسلبيات، وبالنسبة لنا كلاعبين لم نجد صعوبة في الانسجام مع توجيهات وأفكاره فهو يعرف صغيرة وكبيرة وأسمه غنى عن التعريف.

وعن عودة المهاجم التوغولي لابا كودجو، بعد عودته الأخيرة وتسجيله هدفين في شباك العروبة بالدوري قال: لابا تعرض لظروف الإصابة بالفترة السابقة وعلينا جميعا أن ندعمه ونسانده حتى يعود لمستواه المعروف وهذا لن يتأخر كثيرا لإنه لاعب كبير.