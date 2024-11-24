جارديم: أتوقع مباراة كبيرة أمام الأهلي السعودي وهدفنا الفوز

توقع المدرب البرتغالي، ليوناردو جارديم، المدير الفني للعين، مباراة كبيرة بين العين والأهلي السعودي غداً الإثنين لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وأكد أن هدفه هو تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث مع اعداد الفريق وتأهيله للمرحلة المقبلة.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن استعدادات العين للمواجهة المرتقبة: أعرف أن هناك بعض المشاكل الدفاعية ولكن هذا الأمر تتحمله منظومة الفريق كاملة وليس فقط اللاعبين الأربعة في الخط الخلفي ولذلك ينبغي أن نتبع خطة واضحة لاسترجاع الكرة في أسرع وقت في حال فقدانها وقبل أن تتحول إلى خطر على مرمانا، وهو ما سنعمل عليه خلال الفترة المقبلة فهدفنا هو تكوين فريق قوي ومتقارب مع تحقيق نتائج ايجابية.

وأكد جارديم، أن المردود الذي قدمه العين في مباراة العروبة الأخيرة بالدوري كان جيدا طوال 60 دقيقة وبعد ذلك قمنا ببعض التغييرات وظهرت بعض السلبيات والاخطاء التى سنعمل على تصحيحها ولكن عموما سعيد بالعمل الذي قام به الفريق ككل في تلك المباراة.

وحول عودة المهاجم التوغولي لابا كودجو، وتسجيله هدفين من أهداف المباراة الأخيرة، قال: لم أجد صعوبة في توظيفه وتوجيهه فهو لاعب كبير أعرفه جيدا ولا خوف عليه، وأتمنى أن يكون جمهور العين حاضرا بكثافة غدا في ملعب المباراة كعادته لأن المباراة لن تكون سهلة ويمكن أن تحسمها تفاصيل صغيرة.