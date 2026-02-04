ديربي تصحيح المسار بين النصر والوصل يخطف الأضواء الخميس



تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ديربي النصر والوصل ضمن منافسات الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، تكتسي المباراة أهمية بالغة للفريقين من أجل تصحيح مسارهما عقب خسارتهما على ملعبيهما في الجولة الماضية، كما تعد طوق نجاة لأحد المدربين، وكل منهما يسعى لتضميد جراحه على حساب الآخر، يحتل العميد المركز السادس بـ19 نقطة مقابل 25 نقطة للإمبراطور صاحب المركز الرابع.



يدخل النصر المباراة بقيادة مدربه الصربي سلافيسا يوكانوفيتش رافعاً شعار «لا للخسارة» بهدف إيقاف سلسلة النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق في الفترة الأخيرة.

من المتوقع أن تسجل تشكيلة العميد عودة المهاجم عبدالله توريه الذي بدا يستعيد مستوياته السابقة بعد شفائه من الإصابة، فيما أكد يوكانوفيتش أن المباراة مهمة لاستعادة التوازن، وقال: «يجب تحسين أدائنا بعد تراجع النتائج، حان وقت رد الفعل، ويجب أن نظهر ذلك في المباراة المقبلة، على كل لاعب جاهز أن يقاتل ويعمل حتى الدقيقة الأخيرة».



بدوره يدخل الوصل المباراة رافعاً الشعار ذاته «لا للخسارة»، لاستعادة التوازن بعد الهزيمة الموجعة على أرضه من خورفكان في الجولة الماضية، وقال مدربه السويدي مسعود ميرال: الديربي فرصة مثالية للعودة بقوة، نملك الإمكانيات ونحتاج للثبات والتواضع ونتطلع لتحقيق الفوز بدعم جماهيرنا.