3 قمم تتصدر مواجهات الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين



تنطلق منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، والتي تقام على مدار 3 أيام وتشهد إقامة 3 قمم، غداً الخميس، إذ يلتقي شباب الأهلي مع الشارقة، والنصر مع الوصل، والجزيرة مع العين. وتفصيلاً يستضيف فريق الشارقة، صاحب المركز السابع، وله 17 نقطة، فريق شباب الأهلي، «المتصدر»، وله 35 نقطة، حيث يتطلع الشارقة إلى مركز أفضل، أما شباب الأهلي فهدفه مواصلة الحفاظ على الصدارة والابتعاد عن العين الذي يلاحقه بفارق نقطة واحدة.



وبحسب رابطة المحترفين الإماراتية، يتفوق شباب الأهلي على الشارقة في تاريخ مواجهتهما بدوري المحترفين، وذلك بالفوز في 16 مباراة مقابل فوز الشارقة في 6، بينما حسم التعادل 9 مباريات، خلال 31 مباراة جمعت بين الفريقين. وفي القمة الثانية باليوم الأول يستضيف فريق النصر، صاحب المركز السادس، وله 19 نقطة، نظيره الوصل، صاحب المركز الرابع، وله 25 نقطة في ديربي «بر دبي»، وكلاهما يطمح في الارتقاء لمركز أفضل. والتقى النصر مع الوصل في 33 مواجهة في دوري المحترفين، حيث يتساوى الفريقان بـ 13 انتصاراً لكل منهما، فيما تعادلا في 7 مواجهات.



وستقام القمة الثالثة للجولة يوم الجمعة بلقاء الجزيرة صاحب المركز الخامس، وله 22 نقطة، مع العين، صاحب المركز الثاني، وله 34 نقطة في إستاد محمد بن زايد. ويتطلع الجزيرة إلى النقاط الثلاث من أجل مركز أفضل، فيما يأمل العين مواصلة ملاحقة شباب الأهلي والحصول على نقاط المباراة. والتقى الفريقان في 33 مواجهة في دوري المحترفين، حيث يتفوق الجزيرة بتحقيق 13 انتصاراً مقابل 12 انتصاراً للعين، وتعادلا في 8 مواجهات.



وفي بقية المواجهات يلتقي غداً الخميس الوحدة مع البطائح في إستاد آل نهيان، ويلتقي بعد غد الجمعة، الظفرة مع خورفكان في إستاد حمدان بن زايد، فيما تختتم الجولة يوم السبت، بلقاء دبا مع بني ياس في إستاد دبا، وكلباء مع عجمان في إستاد كلباء.