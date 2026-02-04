صفقات فرنسية تهز تاريخ سوق الانتقالات العالمي.. ومبابي يبقى الأغلى

أسدل الستار أخيراً على فترة الانتقالات الشتوية، التي أكدت مرة أخرى الحضور القوي للاعبين الفرنسيين في سوق الانتقالات العالمية، حيث ظلوا من بين الأكثر طلباً والأعلى قيمة. وشهد «ميركاتو شتاء 2026» حدثاً لافتاً تمثل في انتقال جيريمي جاكيه إلى نادي ليفربول في اللحظات الأخيرة، في صفقة بلغت قيمتها 70 مليون يورو، جعلته أغلى عملية بيع في تاريخ نادي استاد رين، رغم أنه لا يزال بعيداً عن صدارة أغلى الصفقات في تاريخ اللاعبين الفرنسيين.



وعلى مدار عدة مواسم حسب موقع «90 دقيقة»، أثبت اللاعبون الفرنسيون مكانتهم كعناصر أساسية في أكبر الصفقات الكروية، وهو ما تعكسه قائمة أغلى الانتقالات في تاريخ الكرة الفرنسية، التي يتصدرها انتقال كيليان مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان عام 2017 مقابل 180 مليون يورو، وهي الصفقة الأغلى في تاريخ لاعب فرنسي، وفي العام نفسه انتقل عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة مقابل 148 مليون يورو، لتبقى الصفقتان حتى اليوم في صدارة المشهد.



ورصد الموقع أكبر 31 صفقة انتقال للاعبين فرنسيين في التاريخ، ويتصدرها كيليان مبابي، يليه عثمان ديمبيلي، ثم أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو، وبول بوغبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 ملايين يورو، وهوغو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت إلى ليفربول، وراندال كولو مواني من آينتراخت فرانكفورت إلى باريس سان جيرمان مقابل 95 مليون يورو لكل منهما، وويسلي فوفانا من ليستر سيتي إلى تشيلسي، وأوريليان تشواميني من موناكو إلى ريال مدريد، ولوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى بايرن ميونيخ مقابل 80 مليون يورو لكل منهم.



ثم زين الدين زيدان من يوفنتوس إلى ريال مدريد مقابل 77 مليون يورو، وتوماس ليمار من موناكو إلى أتلتيكو مدريد مقابل 72 مليون يورو، وجيريمي جاكيه من استاد رين إلى ليفربول مقابل 70 مليون يورو، وليني يورو من ليل إلى مانشستر يونايتد، وتانغوي ندومبيلي من ليون إلى توتنهام مقابل 62 مليون يورو لكل منهما، وموسى ديابي من أستون فيلا إلى الاتحاد، وكريستوفر نكونكو من لايبزيغ إلى تشيلسي، وأنتوني مارسيال من موناكو إلى مانشستر يونايتد مقابل 60 مليون يورو لكل منهم، وبنجامين ميندي من موناكو إلى مانشستر سيتي مقابل 57 مليون يورو، وموسى ديابي من باير ليفركوزن إلى أستون فيلا مقابل 55 مليون يورو، وأنطوان غريزمان من ريال سوسيداد إلى أتلتيكو مدريد مقابل 54 مليون يورو.



ويحتل المركز الأخير في قائمة أغلى الصفقات في تاريخ لاعبي الكرة الفرنسية كل من مايكل أوليس من كريستال بالاس إلى بايرن ميونيخ، وألكسندر لاكازيت من أولمبيك ليون إلى أرسنال مقابل 53 مليون يورو لكل منهما، وديزيريه دوي من استاد رين إلى باريس سان جيرمان، وعثمان ديمبيلي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، وجول كوندي من إشبيلية إلى برشلونة مقابل 50 مليون يورو لكل منهم، وفيرلاند ميندي من أولمبيك ليون إلى ريال مدريد مقابل 48 مليون يورو، وجورجينيو روتر من ليدز يونايتد إلى برايتون مقابل 46 مليون يورو، ولوكاس هيرنانديز من بايرن ميونيخ إلى باريس سان جيرمان، وأكسل ديساسي من موناكو إلى تشيلسي، وبرادلي باركولا من ليون إلى باريس سان جيرمان، وإلياكيم مانغالا من بورتو إلى مانشستر سيتي مقابل 45 مليون يورو لكل منهم.