صدامات قوية ومواجهات تاريخية في ثمن نهائي أبطال آسيا 2

تعود منافسات دوري أبطال آسيا الثاني إلى أجوائها الحماسية مع انطلاق مرحلة خروج المغلوب اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، حيث تتنافس 16 نادياً على حجز مقاعدها في الأدوار المتقدمة، ضمن مواجهات تقام بنظام الذهاب والإياب، حيث من المقرر أن تقام مباريات الإياب للدور ثمن النهائي خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، على أن تتأهل الفرق الفائزة الثمانية إلى ربع النهائي المقرر بين 3 و12 مارس المقبل، وتليها مباريات نصف النهائي من 7 إلى 15 أبريل، فيما تُقام المباراة النهائية الحاسمة في 16 مايو 2026.



وسيتم تحديد مواجهات الأدوار الإقصائية، إلى جانب مسار الفرق نحو المباراة النهائية، من خلال القرعة، حيث تشهد هذه النسخة مشاركة تسعة أندية تخوض ظهورها الأول في البطولة، وبغياب أي فريق سبق له التتويج باللقب بين الفرق السبعة الأخرى المتأهلة إلى الدور صمن النهائي، تضمن النسخة الحادية والعشرون تتويج بطل جديد.



منطقة الغرب

يخوض الاستقلال الإيراني ظهوره الثامن في الأدوار الإقصائية لمنافسات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدما تأهل وصيفاً للمجموعة الأولى، مستفيداً من تتويجه بلقب كأس الاتحاد المحلي للمرة الثامنة في الموسم الماضي، ويواجه الاستقلال فريق الحسين الأردني، بطل الدوري الموسم الماضي، في مباراة تقام على إستاد آل مكتوم في دبي الثلاثاء المقبل.

وكان الحسين قد تصدر المجموعة الثالثة محققاً العلامة الكاملة، ليحافظ على سجله المثالي بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية في مشاركاته الثلاث بدوري أبطال آسيا 2، بعدما بلغ ربع النهائي عام 2004 ودور الـ16 في الموسم الماضي.

وفي مواجهة أخرى، يستضيف الزوراء العراقي نظيره الوصل في بغداد، وكان الزوراء قد تأهل للأدوار الإقصائية للمرة الرابعة في ست مشاركات، بعد حلوله ثانياً في المجموعة الرابعة، علماً بأنه بلغ نصف نهائي منطقة الغرب عام 2017 وأنهى الدوري الموسم الماضي وصيفاً.



من جانبه، تأهل الوصل، الذي احتل المركز الرابع في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ ربع نهائي بطولة الأندية الآسيوية موسم 1994-1995، ويتفوق الزوراء في المواجهات المباشرة بعد فوزه في مباراتي دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2019.

ويواصل أركاداغ التركماني مسيرته القارية الطموحة يوم الأربعاء المقبل، بعد تتويجه بلقب دوري التحدي الآسيوي في أول مشاركة له الموسم الماضي، حيث يستضيف وصيف المجموعة الثانية على ملعب عشق آباد الأولمبي، ويبرز أركاداغ كفريق مهيمن محلياً بعد الفوز بلقبي الدوري والكأس لثلاثة مواسم متتالية، فيما تصدر النصر السعودي المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، ليضمن ظهوره السادس في الأدوار الإقصائية الآسيوية.



وفي لقاء آخر، يواجه فولاد مباركه سباهان الإيراني مضيفه الأهلي القطري، على ملعب الثمامة في الدوحة، وكان سباهان قد ودع دور المجموعات في مشاركته الأولى الموسم الماضي، قبل أن يعود هذا الموسم متأهلاً وصيفاً للمجموعة الثالثة، مسجلاً ظهوره الخامس في الأدوار الإقصائية والأول منذ دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022-2023، ويحتل الفريق المركز الثاني في الدوري الإيراني الموسم الماضي، وفي المقابل، تأهل الأهلي متصدراً للمجموعة الثانية، محققاً أول ظهور له في الأدوار الإقصائية الآسيوية، في مشاركته القارية الثالثة والأولى منذ كأس الكؤوس الآسيوية عام 1999.



منطقة الشرق

ضمن فريق راتشابوري التايلاندي ظهوره الأول في الأدوار الإقصائية لمنافسات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد حلوله ثانياً في المجموعة السادسة خلال مشاركته القارية الثانية منذ دوري أبطال آسيا 2021، حيث يستضيف الأربعاء المقبل مواجهة مرتقبة أمام بيرسيب باندونغ الإندونيسي، متصدر المجموعة السابعة، والذي يخوض مشاركته الثالثة في دوري أبطال آسيا الثاني، ساعياً لتجاوز أفضل إنجازاته السابقة بالوصول إلى دور الـ16 عام 2015.

وفي التوقيت ذاته، يحتضن ملعب هانغ داي في هانوي مواجهة تجمع كونغ آن هانوي، وصيف المجموعة الخامسة وحامل لقب كأس آسيان الموسم الماضي، مع تامبينز روفرز السنغافوري، أكثر الفرق المتبقية خبرة بمشاركته في 14 نسخة قارية، وتأهله السادس للأدوار الإقصائية بعد تصدره المجموعة الثامنة، في سعيه لتحقيق إنجاز تاريخي بعد خروجه من ربع النهائي أربع مرات سابقة.



ويوم الخميس المقبل، يستضيف ملعب ستيل يارد مواجهة قوية تجمع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي وغامبا أوساكا الياباني، حيث يشارك بوهانغ في الأدوار الإقصائية للمرة السادسة بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثامنة، مستنداً إلى سجله القياسي بستة ألقاب في كأس كوريا الجنوبية، آخرها عام 2024، فيما يعود غامبا أوساكا إلى هذا الدور لأول مرة منذ نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2015 عقب تصدره المجموعة السادسة، علماً بأن بوهانغ تفوق في مواجهتي الفريقين بدور المجموعات عام 2012.

كما يشهد ملعب باثوم ثاني مواجهة تجمع بانكوك يونايتد وماك آرثر إف سي، حيث يخوض بانكوك يونايتد الأدوار الإقصائية للمرة الثانية توالياً بعد حلوله وصيفاً للمجموعة السابعة، ساعياً لتعويض خروجه من الدور ذاته في النسخة الماضية، بينما يدخل ماك آرثر إف سي اللقاء متصدراً للمجموعة الخامسة، بعد تتويجه بكأس أستراليا للمرة الثانية الموسم الماضي، وبلوغه نهائي المنطقة في الموسم قبل الماضي خلال مشاركته القارية الأولى.