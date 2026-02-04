الاتحاد الكويتي يتقدم بطلبين لاستضافة كأس آسيا 2031 و2035

تقدّم الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بطلبين منفصلين لاستضافة نهائيات كأس آسيا للمنتخبات الوطنية في عامي 2031 و2035، وذلك في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى تعزيز حضور الكرة الكويتية على الساحة القارية.

وسبق لمسؤولي الاتحاد الكويتي التأكيد في تصريحات سابقة أن التركيز الأكبر سيكون منصباً على استضافة نسخة عام 2035، بما يتيح الوقت الكافي لتجهيز متطلبات تنظيم بطولة ناجحة بمختلف الجوانب.



وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن هذه التفاصيل عقب ختام عملية تلقي طلبات الاتحادات الأعضاء الراغبة في استضافة نهائيات كأس آسيا 2035، وذلك استناداً إلى المقترح الذي تقدم به رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، خلال المؤتمر الخامس والثلاثين للاتحاد، والذي دعا فيه إلى دراسة إمكانية طرح اختيار الدول المضيفة لنسختي كأس آسيا 2031 و2035 للمصادقة عليهما خلال مؤتمر واحد.



وكانت عملية تقديم طلبات استضافة نهائيات كأس آسيا 2031 قد اكتملت خلال العام الماضي، وشهدت اهتماماً واسعاً من مختلف أنحاء القارة الآسيوية. ولاحقاً، ووفقاً للرؤية الاستشرافية لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تم توجيه دعوات رسمية إلى الاتحادات الأعضاء لتقديم عروض استضافة بطولة كأس آسيا 2035 بتاريخ 27 أغسطس 2025، على أن يغلق باب التقديم في 31 ديسمبر 2025.



وعقب اعتذار اتحاد الإمارات لكرة القدم عن الاستمرار في سباق استضافة نسخة 2031، اقتصرت قائمة الاتحادات المتقدمة بعروض الاستضافة على اتحادات كرة القدم في كل من أستراليا، الهند، إندونيسيا، كوريا الجنوبية، إلى جانب الاتحاد الكويتي، بالإضافة إلى عرض مشترك مقدم من اتحادات قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.



أما فيما يتعلق بنهائيات كأس آسيا 2035، فقد أعربت اتحادات كرة القدم في كل من أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، والكويت، عن اهتمامها الرسمي باستضافة البطولة.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سيباشر خلال الفترة المقبلة التواصل مع هيئات إدارة ملفات الترشح المعنية، وذلك لتنسيق عملية تقديم وثائق العروض المطلوبة، بما يتوافق مع الجداول الزمنية المعتمدة، واللوائح المعمول بها، وإجراءات التقييم المحددة.