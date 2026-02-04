الشارقة يختبر صدارة شباب الأهلي للدوري في قمة الجولة الـ15



يلتقي الشارقة وضيفه شباب الأهلي عند الثامنة مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة مرتقبة تحمل الكثير من الدوافع المشتركة والطموحات المتباينة، وسط ترقب جماهيري كبير لما ستسفر عنه واحدة من المواجهات البارزة بالجولة.



ويدخل الشارقة اللقاء واضعاً نصب عينيه مواصلة تقدمه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة، مستفيداً من التحسن الواضح في نتائجه خلال الفترة الماضية، وآخرها فوزه خارج ملعبه على الظفرة، في ظل رغبة قوية منه لإرضاء جماهيره وتجنب العودة إلى مربع الهزائم التي عانى منها الفريق في مشوار الموسم الحالي، قبل أن يشهد نقلة فنية واضحة وتحسناً ملحوظاً في الأداء والنتائج تحت قيادة مدربه خوسيه مورايس، الذي أعاد للفريق الكثير من القوة والهيبة، مع دعمه أخيراً بالمهاجم ماتيوس سالدانيا معاراً من الوصل، والذي ينتظر أن يشارك أساسياً غداً.



في المقابل، يسعى شباب الأهلي إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، وتحقيق فوز جديد بعد تفوقه في الجولة السابقة على مضيفه عجمان، ليعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب التي يحتلها حالياً برصيد 35 نقطة، إلى جانب رغبته في الثأر من الشارقة الذي كان قد تفوق عليه في نهائي كأس السوبر أخيراً، ما يضفي على المواجهة طابعاً خاصاً وحماساً مضاعفاً ودوافع كبيرة وسط كل فريق.



وتبدو كل المؤشرات متجهة نحو مباراة مشتعلة بين الفريقين، في ظل سعي شباب الأهلي للحفاظ على الصدارة بنهاية الجولة، مقابل طموح الشارقة في تحقيق فوز ثمين قد يمنحه قفزة مهمة إلى الأمام في سلم الترتيب، حال تعثر منافسيه.