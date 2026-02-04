في واحدة من مفارقات كرة القدم.. بطل نيجيريا مهدد بالهبوط



شهدت مسيرة فريق ريمو ستارز في الدوري النيجيري لكرة القدم تحولاً مفاجئاً وغير متوقع، بانتقال الفريق من التتويج بلقب بطولة الدوري في الموسم الماضي إلى فريق مهدد بالهبوط في النسخة الحالية، في واحدة من أغرب مفارقات كرة القدم، حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة من 24 جولة في الدوري الذي يضم 20 فريقاً، ما يضعه على حافة الهبوط ويثير القلق بين جماهيره التي اعتادت على النجاحات الكبيرة الموسم الماضي.



ويعود التراجع في مستوى الفريق إلى عوامل متشابكة عدة، كان أبرزها الإصابات المتكررة في صفوف اللاعبين الأساسيين، والتي عطلت الانسجام الفني للفريق وأثرت بشكل واضح على قدرته الهجومية والدفاعية.

كما شهد ريمو ستارز تراجعاً فنياً كبيراً في الأداء، ولم يظهر مستوى الانضباط التكتيكي والسيطرة على مجريات المباريات نفسه، كما كان يفعل الموسم الماضي، وهو ما انعكس على نتائج المباريات وتذبذب الأداء بشكل مستمر،

إضافة إلى ذلك، ساهمت الضغوط النفسية الناتجة من تكرار النتائج السلبية في انخفاض ثقة اللاعبين بأنفسهم. ما زاد من صعوبة استعادة التوازن الفني والمعنوي داخل الفريق.

ورغم هذه الصعوبات، ما زال ريمو ستارز قادراً على إنقاذ نفسه من شبح الهبوط، خصوصاً مع تبقي 14 جولة في البطولة، والتي تمثل فرصة كبيرة أمامه لجمع النقاط المطلوبة لتحسين موقعه في جدول الترتيب، خصوصاً أن مركزه الحالي «الثامن عشر» يقوده للهبوط من دوري المحترفين الذي يغادره أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة.