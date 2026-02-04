حملة جماهيرية تضع اسم رونالدو في صدارة «الترند» بالأرجنتين

وضعت حملة جماهيرية في الأرجنتين اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة «الترند»، بعد مطالبات متزايدة من جماهير ريفر بليت لإدارة ناديها بالتحرك من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

واجتاحت الدعوات منصات التواصل الاجتماعي في الأرجنتين، بالتزامن مع ما تردد عن توتر علاقة رونالدو مع ناديه النصر، وهو ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن مستقبله وإمكانية رحيله عن دوري روشن.

وغاب رونالدو عن مواجهة فريقه أمام الرياض، في خطوة ربطها متابعون بعدم رضا اللاعب عن سياسة التعاقدات الشتوية، مقارنة بمنافسين محليين، وفي مقدمتهم الهلال.

وتداولت جماهير ريفر بليت وسم #CR7ARiver بكثرة، ليصل إلى المراكز الأولى ضمن الموضوعات الأكثر انتشارًا على منصة «إكس» في الأرجنتين، ويعكس حجم التفاعل مع فكرة انتقال رونالدو إلى هناك.

ونشرت صفحات وحسابات تابعة لجماهير ريفر بليت رسائل تطالب بانضمام اللاعب للفريق، ومطالبته بخوض تجربته الأخيرة في الملاعب بقميص النادي.

وسجل رونالدو منذ بداية الموسم الجاري 18 هدفًا وصنع 3 أهداف في 22 مباراة بمختلف البطولات.