قرار خاطئ وراء إصابة «زيزو» أمام البنك الأهلي

كشفت مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي عن قرار خاطئ أسهم في إصابة أحمد «زيزو» نجم الفريق الأحمر، بعدما شارك اللاعب وهو لا يتمتع بالجاهزية الكاملة خلال مواجهة الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، بعدما تقدم البنك الأهلي بهدف سجله مصطفى شلبي في الدقيقة 11، قبل أن يدرك محمود «تريزيغيه» التعادل للأهلي في الدقيقة 80، ليرفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة من 14 مباراة في المركز الثالث بجدول الترتيب، محققًا 7 انتصارات و6 تعادلات مقابل خسارة واحدة، فيما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 21 نقطة من 15 مباراة في المركز التاسع.

وسقط «زيزو» في الدقيقة 29 عقب كرة مشتركة بوسط الملعب، واشتكى من آلام قوية في العضلة الخلفية، مطالبًا بالتبديل فورًا، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لمحاولة إسعافه، وغادر اللاعب أرض الملعب بعد عودة الآلام، ليتم استبداله بحسين الشحات، مع بدء إجراءات الفحص الطبي لتحديد حالته.

وأوضح أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن اللاعب شعر بآلام في العضلة الخلفية اليمنى أثناء اللقاء، مؤكدًا خضوعه لفحوصات طبية خلال الساعات التالية لتحديد طبيعة الإصابة ومدة الغياب، وأشار بيان رسمي صادر عن الأهلي إلى أن «زيزو» كان قد عانى من إجهاد في عضلة السمانة خلال مواجهة يانغ أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ونقلت تقارير إعلامية أن اللاعب دخل مواجهة البنك الأهلي وهو يشعر بثقل في العضلة الخلفية، مع علم الجهازين الفني والطبي بعدم اكتمال جاهزيته، قبل أن يظهر في التشكيلة الأساسية، وأفادت التقارير بأن «زيزو» أبلغ الجهاز الطبي قبل المباراة بجاهزيته للمشاركة، وهو ما اعتبر تصرفًا غير محسوب في ظل اعتماد القرارات الطبية على تقييم اللاعب لحالته البدنية.

ورجحت المصادر امتداد غياب زيزو لنحو ثلاثة أسابيع، مع تأكد غيابه عن مواجهة شبيبة القبائل ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، المقررة يوم السبت المقبل 7 فبراير.