صفقة الأهلي الجديدة تحرم الفريق من فوز ثمين في الدوري

حرمت الصفقة الجديدة للنادي الأهلي المصري، والمتمثلة في اللاعب إيلتسين كامويس، فريقه من تحقيق فوز ثمين في الدوري المصري، بعدما انتهت مواجهة البنك الأهلي بالتعادل 1-1.

وشهدت المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء مشاركة كامويش لأول مرة مع الأهلي، عقب الدفع به من جانب المدير الفني ياس توروب بديلًا لأحمد نبيل «كوكا» في الدقيقة 66، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من المسابقة المحلية.

وفقد الأهلي نقطتين في سباق المنافسة على الصدارة، بعد تعادله بصعوبة أمام البنك الأهلي، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة من 14 مباراة في المركز الثالث، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 21 نقطة من 15 مباراة في المركز التاسع.

وتقدم البنك الأهلي في النتيجة مبكرًا عند الدقيقة 11، بعدما استغل مصطفى شلبي ركلة حرة نفذها أحمد مدبولي، وسدد الكرة بوجه القدم لتسكن يمين محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وأدرك الأهلي التعادل في الدقيقة 80 عن طريق محمود «تريزيغيه»، بعدما أطلق تسديدة قوية استقرت في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى عبد العزيز البلعوطي حارس البنك الأهلي.

وأهدر كامويش فرصة مؤكدة للتسجيل في الدقيقة 84، عقب عرضية متقنة من تريزيغيه من الجهة اليسرى، سددها المهاجم بعيدًا عن المرمى، لتضيع على الأهلي فرصة خطف الفوز في الدقائق الأخيرة.

وانضم كامويش إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، قادمًا من نادي ترومسو النرويجي، مع وجود بند أحقية الشراء، وفق بيان رسمي صادر عن النادي.

وواجه الظهور الأول للاعب ردود فعل غير إيجابية من جانب جماهير الأهلي، التي رأت أن الأداء لم يكن على مستوى التطلعات، خاصة في ظل إهدار فرصة الفوز، مع تشبيه البعض له بلاعبين سابقين لم يتركوا بصمة واضحة في بداياتهم.

ووجه علاء ميهوب، نجم الأهلي الأسبق، انتقادات مباشرة للاعب، عقب اللقاء، خلال تحليله للقاء، مؤكدًا أن الفرصة التي أهدرها لا يمكن تضييعها، حتى مع غياب الجاهزية الكاملة.

وحصل كامويش على تقييم 6.5 من شبكة «سوفا سكور» المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، بعدما لمس الكرة 6 مرات خلال أكثر من 25 دقيقة لعب، وسدد مرتين، ومرر تمريرتين صحيحتين، وفقد الاستحواذ مرتين، مع فوزه بالتحام هوائي واحد وخسارته التحامًا أرضيًا.

ويبلغ اللاعب من العمر 26 عامًا، وتصل قيمته التسويقية إلى نحو 1.5 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».